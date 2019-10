El Xerez DFC disputa el domingo frente al San Roque de Lepe su primer partido de la temporada en Chapín y todos los aficionados tienen depositas las miradas en el césped del Municipal, que ha sido renovado. García Tébar, técnico azulino, valora positivamente el cambio, espera mantener la misma dinámica que en La Juventud, dos goleadas a Antoniano y Gerena con la portería a cero, y no se fía de un cuadro lepero que "se ha medido en este tramo inicial de Liga a casi todos los equipos importantes del grupo, les ha plantado batalla y compite bien".

-¿Cómo ve el césped de Chapín?

-Durante todo este tiempo he estado en contacto a diario con el jardinero, que me iba comentando cómo iba la evolución y el jueves también tuve la oportunidad de hablar con los técnicos. El campo está muy bien y nos han dicho que en los próximos días aún estará mejor porque necesita aún un poco de tiempo. Está perfecto para jugar al fútbol.

-En algunas zonas se aprecian algunas calvas...

-Hay algunas según accedes al terreno de juego a la derecha, pero han puesto unos tepes nuevos y nos han comentado que es cuestión de días, que están agarrando bien y que la mejora será evidente en el próximo partido de casa con el Utrera.

-¿Tenían ganas de volver?

-Todos las tenemos, especialmente los futbolistas. Este club tiene atractivos importantes y uno de ellos, al margen de la tremenda seriedad que tiene la directiva con los compromisos que contraen con cada uno de nosotros, es Chapín.

-¿Se sentirá presionado el equipo en su estreno tras haber ganado con solvencia los dos partidos disputados en La Juventud?

-Para nosotros jugar en Chapín es una bendición, jugamos en un campo que es una maravilla y en un césped que nos lo han dejado espectacular. No creo que vayamos a salir presionados, aunque esa pregunta la tendrían que contestar más los jugadores. Jugar aquí es un placer. Lo he comentado antes, para muchos futbolistas es un aliciente más a la hora de firmar aquí el tema del campo. Si yo fuese rival del Xerez DFC en esta categoría, venir aquí sería es el mayor premio que podría tener en toda la temporada, cualquier equipo que viene aquí lo resalta porque estas instalaciones no se corresponden con la categoría en la que estamos militando.

Aviso "Espero que la gente no se distraiga con la vuelta a Chapín, Chapín no gana partidos por sí solo, habrá que estar a nuestro mejor nivel"

-¿Qué opinión tiene sobre el San Roque de Lepe?

-Espero un partido difícil y también espero que la gente no se distraiga con el regreso a Chapín. Los jugadores deben tener claro que el estadio empuja pero que Chapín no gana partidos por sí solo, que necesitaremos estar a nuestro mejor nivel para ganar. Han tenido un calendario duro, han jugado con casi todos los equipos de la parte alta, les han plantado batalla y han competido bien. Para que nos hagamos una idea de su potencial, perdieron con el Betis Deportivo en el minuto 97 y en casa le ganaron al Ceuta en inferioridad numérica desde la primera mitad y son dos de los conjuntos más importantes de la categoría. Creo que con eso está dicho todo.

-¿Cómo cree que afrontarán los aurinegros el encuentro?

-Ellos juegan al fútbol y creo que también lo querrán hacer aquí. Hace dos jornadas, ante el Ciudad de Lucena, que en ese momento ni había perdido ni había encajado goles y era líder, lo hicieron muy bien. Les llegaron una vez y fue en un penalti y eso no es fácil ante un rival que suele tener el dominio del balón en un porcentaje alto. Se lo quitó y demuestra que es un equipo importante.

-¿Se plantea realizar cambios en la alineación?

-Tengo algunas dudas de cara al once. Cuando llegue el momento del partido, trataremos de elegir a los futbolistas que mejor estén y a los que mejor se adapten a lo que queremos hacer. Aún así, los cambios serán mínimos y si nos decantamos por realizar alguna variante no lo decidiremos hasta última hora.

-¿Héctor Pizana o Camacho?

-Me planteo, y ya lo comenté el día que sucedió porque lo tengo totalmente claro, rotar y dar un ciclo de partidos a cada uno. Tengo confianza plena en ambos porque los dos son buenos porteros y parecidos en cuanto a la técnica. Lo que sí miraré será el estado de forma y otros aspectos que siempre tenemos en cuenta. Insito, tengo claro que cualquiera de los dos es válido y confío en los dos.