Ignacio Goma y el Mérida sueñan con el ascenso a Primera RFEF

Ignacio Goma se marchó el pasado mes de enero del Xerez Deportivo FC rumbo al Mérida. En aquel momento, pocos comprendieron al futbolista jerezano, que pidió salir del club azulino para acometer la aventura en el club extremeño, por entonces clasificado a mitad de tabla y sólo un par de puntos más que el XDFC. La llamada de Ander Garitano -que salía de la entidad emeritense poco tiempo después- convenció al canterano, uno de los más utilizados por Pérez Herrera tanto la temporada anterior en Tercera RFEF como la que acaba de terminar.

Cinco meses después, la apuesta del futbolista fue acertada, aunque Goma no cree que el tiempo le haya dado la razón, simplemente "creí que era el momento adecuado" para emprender una nueva aventura. El Mérida acabó la temporada regular en la segunda posición sólo por detrás del Córdoba y tras eliminar al Palencia Cristo Atlético en semifinales, este sábado puede lograr el ascenso a la Primera RFEF si supera la segunda y definitiva eliminatoria contra el Teruel. A los emeritenses les valdría el empate al término de los 120 minutos de juego.

Goma se ha adaptado perfectamente al Mérida y a la ciudad, una urbe relativamente pequeña (60.000 habitantes) "que me recuerda mucho al centro histórico de Jerez. Quizá por eso y por cómo me ha acogido la gente me siento como en casa", apunta el centrocampista jerezano, a quien también marchan bien las cosas en lo deportivo. "Creo que salvo dos partidos entrando desde el banquillo, en los demás he sido titular. Me he adaptado bien a lo que me pide el míster".

Teruel "A estas alturas todos los equipos son peligrosos y muy difíciles, si han llegado hasta aquí es por algo y nos lo va a poner muy complicado"

En racha "Hemos sido el segundo o tercer equipo de toda la Segunda RFEF que más puntos ha sacado en la segunda vuelta y llegamos con la flecha hacia arriba"

El Mérida parte este viernes en autobús hacia La Nucía, donde juega el sábado en el Estadio Camilo Cano a las seis de la tarde ante el conjunto aragonés, cuarto en el Grupo 3 de la Segunda RFEF, un rival del que Ignacio Goma no se fía. Y hace bien, el Teruel goleó 0-4 al Cacereño, equipo que como el Mérida y el Xerez DFC ha pertenecido esta temporada al Grupo 4 de la Segunda RFEF: "A estas alturas todos los equipos son peligrosos y muy difíciles, si han llegado hasta aquí es por algo y nos lo va a poner muy complicado".

Los emeritenses parten con la ventaja de que les vale el empate al término de una prórroga y afrontan la eliminatoria final después de una temporada en la que ha ido de menos a más. En noviembre, Juan García fue destituido, siendo reemplazado por Javier Alvarez de los Mozos, que duró cuatro partidos. Con la llegada de Juanma Barrero, el cuadro romano tiró hacia arriba hasta acabar segundo. "Yo llegué con el equipo a mitad de tabla, pero a raíz de ganarle a Las Palmas Atlético creo que salvo dos derrotas y dos empates lo demás han sido todo victorias. Hemos sido el segundo o tercer equipo de toda la Segunda RFEF que más puntos ha sacado en la segunda vuelta y llegamos con la flecha hacia arriba".

La afición se ha volcado con el equipo y viajan cinco autobuses además de otros en sus coches particulares. Goma confía en "poder brindarles el ascenso, Mérida es una ciudad muy futbolera. Ojalá les podamos dar la satisfacción del ascenso, pero eso pasa primero por hacer las cosas bien desde el minuto uno".

Marcharse del XDFC "Aunque no hubieran salido las cosas tal y como están ahora, la decisión era la correcta, era el momento de dar el paso y gracias a Dios están saliendo bien las cosas"

Xerez DFC "Mis excompañeros tienen que estar orgullosos de haber conseguido primero el objetivo que se marcó el club y segundo haber ilusionado a la gente"

En lo personal, el centrocampista jerezano confiesa que el paso dado "me ha servido para crecer tanto en lo deportivo como para encontrarme a mí mismo. Me ha ayudado a crecer como persona. La llamada llegó en el momento preciso y no quiero olvidarme de Jaime, el psicólogo y 'coach' del Xerez, que me ayudó mucho durante la primera vuelta y le estoy enormemente agradecido". "Pienso que aunque no hubieran salido las cosas tal y como están ahora, la decisión era la correcta, era el momento de dar el paso y gracias a Dios están saliendo bien las cosas, estoy a gusto y desarrollando mi fútbol", añade.

Evidentemente, Goma ha seguido la actualidad de su exequipo y apunta que "es una pena que al final esa primera parte de la temporada haya empañado el final. He visto casi todos los partidos y mis excompañeros tienen que estar orgullosos de haber conseguido primero el objetivo que se marcó el club y segundo haber ilusionado a la gente" en el tramo final luchando por entrar en el play-off de ascenso.