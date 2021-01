Ignacio Goma (Jerez de la Frontera, 24/08/1997) terminó 2020 como el Xerez DFC, con buenas sensaciones, mostrando un buen nivel de juego y viendo portería. Encara 2021 con ilusión, asegura que lo peor ya ha pasado, que el bloque creció y se hizo más fuerte al superar la mala racha y apuesta por realizar una buena segunda vuelta para llegar con garantías de éxito a la fase decisiva de la competición.

El centrocampista confiesa que abre el año "con mucha ilusión. Nos fuimos con buenas sensaciones de vacaciones después de tres buenos resultados y hemos regresado igual, con la intención de seguir mejorando".

El jerezano no se explica cómo el equipo entró en esa espiral de malos resultados porque "no jugábamos mal, era un poco incomprensible, y te afectaba. Nos llevamos un mes en el que la pelota no quería entrar y encima nos llegaban una o dos veces y nos hacían un gol. Lo más importante fue que nunca dejamos de creer. Gracias a Dios, le dimos la vuelta a la situación y rompimos la dinámica".

Fuertes ante la críticas

Ahora, bajo su punto de vista, "estamos transmitiendo las mismas sensaciones que al principio de temporada. Estamos demostrando el buen nivel de pretemporada, jugamos bien, hacemos un fútbol vistoso, que a la gente le gusta, y estamos ganando, que es lo más importante. Lo que interesa es que el juego que haces se plasme en buenos resultados".

De los errores se aprende y de las críticas, también. El Xerez DFC recibió muchas durante las semanas en las que no consiguió buenos resultados. Eso sirvió al equipo "para crecer y para unir aún más al grupo. Nos fortaleció y nos ha hecho creer todavía más que podemos conseguir lo que nos propongamos. Teníamos grabado en la cabeza que había que darle la vuela a la situación. Ahora, sinceramente, somos más fuertes, crecimos. Confiamos en el míster y en sus fórmulas y ahí estamos, metidos entre los tres primeros y a pocos puntos de la cabeza de la clasificación".

El Rota

Los azulinos abren el año en el Navarro Flores ante el Rota en un encuentro complicado. El xerecista subraya: "Nos enfrentamos a ellos en el primer partido de Liga y ya sabíamos que iba a ser un choque difícil. Es un equipo fuerte, que cuenta con muchos jugadores de Jerez y también con muchos que han pasado por nuestro club. Todo el que ha pasado por aquí es porque es bueno y tienen a un entrenador como Paco Peña, que es muy competitivo, y hace que todos sus equipos aprieten y muerdan".

Pérez Herrera aún no ha hablado mucho del choque del domingo a sus jugadores, pero todos intuyen cómo va a ser. "Nos vamos a encontrar con un rival que compite muy bien, que en ningún momento le pierde la cara al partido, así que tenemos que ser fuertes desde el minuto cero hasta el noventa. Ellos van a apretar de principio a fin, tienen futbolistas con calidad, como Javi Casares, Orihuela o Jorge Herrero, que en cualquier jugada te pueden desnivelar un partido. Además, le imprimen carácter al grupo. Si ellos compiten, nosotros tenemos que por lo menos igualarles para poder ganar".

Segunda vuelta

Con ese choque arranca una segunda vuelta que espera "dura. En este tramo de la competición es en el que nos vamos a jugar las papas, como se suele decir. Luego, llegará la otra fase que es decisiva. Tenemos que llegar bien ahí para tener opciones, hay que sumar el mayor número de puntos ahora. De todos modos, debemos ir partido a partido porque hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera tanto por la plantilla que tenemos como por el trabajo que hacemos sobre el terreno de juego. Cada semana es como una final y así tendremos mucho ganado para luchar por algo importante".

Goma es titular asiduamente pero el jerezano admite que a lo largo de la primera vuelta ha atravesado buenos y no tan buenos momentos. "Cerré el año bien y lo he abierto igual, me estoy encontrando cómodo en el campo. Comencé la temporada a un nivel aceptable, me sentía a gusto, pero luego tuve unas jornadas en las que no me sentía del todo bien. Espero mantener la misma línea que mostré en los últimos partidos del año. Estoy en el once, marqué dos goles, forcé un penalti y me estoy compenetrando bien con Máyor, que es lo que el míster nos pedía. Estoy muy contento. Todos queremos jugar, pero lo más importante es que el equipo siga ganando".

El jerezano ha anotado tres goles (Lebrijana, Los Barrios y Cabecense) y también sabe lo que es anotar en dos ocasiones en el primer partido del año con el cuadro azulino. Se apunta a hacerlo en Rota y recuerda que "mi primer gol del año fue en Chapín al Español de Vejer. Era muy joven, tenía 16 años, y luego volví a marcar en División de Honor al Pozoblanco en un partido que teníamos que ganar para meternos arriba. Después de esa temporada me fui y a ver si recupero las buenas costumbres".