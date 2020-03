Ignacio Goma volvió el pasado verano al Xerez DFC con la firme intención de ganarse un puesto y de triunfar en su equipo. Le costó que García Tébar confiase en él pero lo logró y lo mismo le ha sucedido con Uribe. El jerezano vive la semana del derbi con tranquilidad, admite que para la ciudad es un partido diferente, apuesta por sacarlo adelante pero no se fía del rival, pide apoyo a la afición y confía en disputar la fase de ascenso.

-¿Cómo está llevando el equipo la semana tras el revés en Utrera?

-Bien, intentando digerir la derrota. Perdimos por 3-0 pero la diferencia en el campo entre uno y otro equipo no fue tan grande como reflejó el marcador. En Lepe, por ejemplo, cometimos más errores puntuales y nos marcaron cinco pero tampoco estuvimos tan mal en la primera parte.

-Entonces, ¿borrón y cuenta nueva?

-Los grandes equipos son los que se reponen de los grandes golpes. Lo conseguimos frente a Los Barrios después de la derrota en Lepe que sí que fue dura y el domingo queremos revertir la situación nuevamente. Ya lo tenemos olvidado y estamos centrados en el partido del domingo, que ya entramos en la fase importante de la Liga.

-Al equipo le restan cinco partidos en Chapín, ¿cinco finales?

-El míster nos lo ha comentado, que el 'play-off' pasa por ganar los partidos de casa, hay que darlo todo porque aquí se van a cocinar nuestras opciones de disputar la fase de ascenso.

-El Xerez DFC es segundo pese a las dos derrotas en la semana de tres encuentros...

-Hay que tener tranquilidad. Hasta que perdimos en Utrera éramos el mejor equipo de la segunda vuelta y ahora lo es el Betis Deportivo. Estamos dolidos con los encuentros que hemos perdido fuera de casa pero el equipo sigue ahí, somos segundos, y vamos a pelear al máximo. El equipo está con la cabeza arriba y con ganas de ganar el domingo.

-¿El objetivo es ser primeros o vale con entrar en 'play-off'?

-El objetivo es entrar en fase de ascenso sí o sí y luego ya veremos. El míster también nos comenta eso, que hay que tener calma, primero asegurar el 'play-off', luego sumar, sumar y sumar para ver dónde llegamos. Es una lucha a largo plazo. Cada partido es una final, cada semana es decisiva y ya veremos. Lo que está claro es que es mejor se primero para tener más opciones.

-¿Qué Xerez CD se espera?

-En el partido de la primera vuelta nos costó ganar, en esta categoría no te puedes confiar. Se le han marchado jugadores importantes como Ramón Verdú, pero compite bien y tiene futbolistas con calidad individual que te pueden hacer daño. Además, llega con resultados positivos en esta semana de tres partidos. Sabemos que necesitan los puntos y que vendrán con ganas de ganar. Todos nos jugamos mucho, tenemos que ser fuertes y sacar adelante el partido. Ya todos los equipos nos jugamos algo y cada vez cuesta más sacar los puntos.

-¿Cómo se toman el derbi?

-Nosotros nos lo tomamos como un partido más, con tres puntos importantes en juego, pero para la ciudad de Jerez es especial y complicado porque hay sentimientos encontrados. Hubo un momento en el que los caminos se separaron y hay que respetar a todo el mundo. Aún hay gente incluso que no se decanta ni por un lado ni por el otro.

-¿Algún mensaje especial para la afición?

-Queremos que esté con nosotros porque la necesitamos y vamos a intentar por todos los medios devolverle ese cariño con resultados. Con su respaldo el objetivo lo vamos a conseguir.

-Personalmente, ¿se encuentra en su mejor momento?

-Estoy contento, aunque lo estoy más cuando ganamos. Me encuentro bien, he ganado confianza y cada entrenamiento y cada partido es un reto para seguir creciendo y mejorando como jugador. Hay mucha competencia en el equipo y tengo que darlo todo para que el míster siga confiando en mí. He marcado dos goles en los últimos cuatro partidos y a ver si soy capaz de mantener la media.