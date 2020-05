Incredulidad en el Xerez DFC por el comunicado de la primera plantilla

Después de la tempestad llega la calma pero en el Xerez DFC aún no se ha aplacado el temporal y se mantiene la alerta. La junta directiva se sigue mostrando "incrédula y sorprendida" por el comunicado emitido por la primera plantilla en la tarde del sábado para anunciar una rebaja del 30% en sus salarios. La entidad no tardó en contestar y la respuesta fue contundente.

El Xerez DFC mantiene que en ningún momento la plantilla le avisó del comunicado, que ha intentado por todos los medios llegar a un acuerdo con los jugadores a base de diálogo y que los futbolistas "rechazaron todas las propuestas. La primera fue presencial, en la reunión estuvieron los capitanes y otros integrantes de la plantilla y las otras dos se las enviamos por escrito porque ya estábamos en estado de alerta. A la última tenían que contestar el tarde del sábado y no lo hicieron en la medida que esperábamos. Se precipitaron con el comunicado. Su reacción nos ha pillado por sorpresa y creemos que no han sido conscientes del paso que daban".

Juanma Rubio, en representación de la directiva, reitera que "no entendemos que no hayan aceptado el ofrecimiento. Le ofrecíamos el 95% de su salario en diez mensualidades, el 70% de las primas y pagar el 60% antes del 'play-off'. Tienen que comprender la situación en la que se encuentra el club y que no es igual competir y tener ingresos que no hacerlo. Todos los clubes de todas las categorías han alcanzado acuerdos para los dos meses que hemos estado confinados y ellos siempre han cobrado de forma puntual".

"Nuestra intención es jugar el 'play-off' pero hay que estudiarlo todo"

La directiva hizo pública la propuesta económica definitiva que elevó a la plantilla para que la aprobara y en ella figura textualmente que "en el caso de no aceptación, el club informará a sus socios del estado de las negociaciones y las distintas medidas a realizar respecto a la inscripción o no en el play-off". En ese sentido, la junta apunta que "es algo que barajamos porque la situación es delicada. Decidiremos sobre ello en breve, como también las posibles medidas a tomar respecto a los jugadores, pero ante todo que quede claro que nuestra intención es jugarlo. Era nuestro objetivo y la gran ilusión de todos los xerecistas y no queremos renunciar a él".

Y es que ahora, "al no haber acuerdo global, tendremos que sentarnos con cada uno y negociar de forma individual. En ese sentido, no descartamos medidas drásticas. No descartamos rescindir contratos, va a depender de la predisposición que ellos tengan ahora. Aún así, insistimos, siempre hemos querido resolver este tema de la mejor manera posible".

Los jugadores, por su parte, prefieren por el momento no realizar declaraciones e incluso han cancelado algunas entrevistas que tenían apalabradas con diferentes medios de comunicación.