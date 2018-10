Javi Rivas "Vamos a competir y a intentar sacar algo positivo"

Javi Rivas, entrenador del Guadalcacín, sabe lo complicado que es el encuentro de hoy ante el Xerez DFC, pero no pierde el optimismo y apuesta por plantar cara a la escuadra azulina. "El partido es difícil pero no vamos a Chapín a entregarles los tres puntos, vamos a competir, a hacer un partido digno y a intentar contrarrestar su potencial con las armas que tenemos, que no son muchas porque tenemos bajas importantes. Nosotros no vamos a ningún campo a perder, aunque luego las circunstancias son las que son, intentaremos sacar algo positivo de allí".

Rivas tiene claro lo que quiere, que es "que mi equipo dé la cara y al final del encuentro podamos sentirnos orgullosos de la imagen que hayamos ofrecido. Aunque parezca una perogrullada, con el equipo que tenemos no nos vamos a rendir ni mucho menos".

Al cuadro de Pepe Masegosa lo ve "con un gran potencial. He visto casi todos sus partidos porque jugamos con el equipo que ellos sueltan. Es un equipo que cuenta con muchas individualidades, con futbolistas que han jugado en superior categoría pero que son veteranos. Intentaremos contrarrestarles, aunque para ello necesitamos hacer un buen partido y ellos uno no tan bueno".

Jugar en Chapín motiva a los rivales, el técnico del Guada apunta que "es un buen escenario, espero que no les pese a los chavales. Las gradas están retiradas y espero que no nos influya ese aspecto demasiado. Creo que en nuestro campo nos puede influir más porque ellos tienen muchos seguidores y podría parecer que estábamos jugando fuera".