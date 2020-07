Que Josu Uribe no sería el entrenador del Xerez DFC el próximo curso era un secreto a voces pero la entidad no lo hizo oficial hasta el sábado por la mañana. Tras perder las opciones de luchar por el ascenso a Segunda B en una polémica eliminatoria (1-1) ante el Ciudad de Lucena -dos goles anulados y un posible penalti a Goma-, tanto Rafael Coca como Edu Villegas arroparon al entrenador pero con el paso de las horas la situación dio un vuelco.

La directiva y la dirección deportiva analizaron los pros y los contras de la continuidad de Uribe y tuvieron claro que lo mejor para ambas partes era separar sus caminos, aunque el asturiano había logrado el objetivo para el que fue contratado, disputar el 'play-off'.

Uribe está curtido en mil batallas pero admite que "me ha sorprendido lo que ha pasado aunque esto es fútbol y puede pasar de todo. Me siento desconcertado y tampoco es que lo esperara porque habíamos hablado de todo lo contrario. Sinceramente, creo que no me merecía este final. Como dije en mi carta, me quiero quedar con todo lo bueno, que ha sido mucho".

–¿Cómo le comunicaron la decisión?

–La reunión es que duró dos minutos. Si quieren funcionar así, lo respeto todo pero no son así las cosas. Cuando te sientas a hablar y te dicen tres veces sí pero no ya está claro que es no, así tampoco podemos seguir, ese pero dice muchas cosas. Vine para cumplir un objetivo y lo logramos. No nos metimos en la final porque no nos dejaron, nos la robaron... El domingo después del partido les dije que tenía que contestar el lunes a un par de cositas porque no había querido hacerlo mientras estaba en competición. En un primer momento, me había metido en la cabeza que no quería continuar pero luego al final todo iba bien encaminado, había mucha ilusión y sabíamos que era un buen proyecto tanto en Segunda B como en Tercera y temía metido que iba continuar. Pero... Bueno, es lo que hay.

–¿Esperaba este desenlace?

–A lo largo de la semana ya me fui dando cuenta de que algo no iba bien. No me merezco este final. Aún así, me quiero quedar con todo lo bueno, no con lo malo. Hay mucha gente buena y muchísimos aficionados que me han llamado para mostrarme su apoyo. No me quiero quedar con lo que piensan cuatro o cinco que me están dando candela desde que llegué pero que me la han dado a mí y al que venga también se la van a dar. Entiendo las cosas de otra manera. Lo que me ha sorprendido es tener que forzar un poco yo después de estar todos estos días aquí, no me estaba gustando la semana...

"Me quedo con todo lo bueno pero el club se preocupa mucho de las redes sociales"

–De sus palabras se desprende que más que sorprendido, está dolido...

–Los que me conocen saben que me gusta ir de frente y me gusta que vayan de frente conmigo. No me merezco la situación que me tocó vivir el viernes ni lo de la cena del jueves. Si no cuentas conmigo, me lo dices y punto. Yo fui de frente con ellos cuando les dije que tenía dos cosas buenas, una de ellas en el extranjero, y que las estaba valorando. Cuando me llamaron hace quince días ya se lo comenté, que quería acabar de competir pero que mi ilusión si contaban conmigo era seguir tanto en Tercera como en Segunda B, quería continuar, empezar de cero, en un proyecto nuevo, limpio, en el que contribuyera en el diseño, hablar de altas, bajas... En ese sentido iba todo, todo era normal, y las declaraciones tanto públicas como privadas de ellos también fueron en ese sentido. Pero luego, si te dicen y oyes todo eso, ¿qué piensas?...

–(...)

–Insisto en lo de antes, vine para hacer 'play-off' y lo hice. Hicimos muchos puntos en la segunda vuelta, tuve mi etapa mala cuando perdimos un par de partidos en los que se nos acumularon las lesiones pero el equipo terminó disparado pese a las derrotas en Lepe y Utrera. Fuimos el segundo equipo que más puntos hizo y el presi siempre comentaba que si no se llega a parar la Liga, acabamos primeros. Esto es de locos. Hasta el otro día en la tele lo comentó delante de mí, que al recuperar a los lesionados terminamos bien... Lo vuelvo a repetir, me sorprende un poco todo. Se preocupan mucho de las redes sociales, que no son muchos pero hacen ruido, y en ese sentido es un club un poco atípico.

–¿Cuándo empieza a pensar que al final no renovaría?

–Al final del partido, tanto el presidente como Edu vinieron los dos y me felicitaron por el rendimiento del equipo y un poco por todo y les comenté lo que ya he dicho, que tenía que contestar a cosas esta semana y que quería saber si contaban conmigo porque bueno, lógicamente, tenía que cuadrar un poco todo. No teníamos que reunirnos ni mañana ni pasado porque me iba a quedar en Jerez unos días. Y así quedó todo, por eso me sorprende la forma de hacer las cosas pero, bueno, esto es fútbol. La semana no me gustó porque nadie hablaba conmigo.

–¿Se siente decepcionado con alguien?

–Eso me lo voy a guardar para mí. Quiero quedarme con lo bueno, con la gente, con todo lo que he conocido aquí, con lo que he vivido aquí, con la cultura del xerecismo tanto de un equipo como de otro, con la pasión con la que se vive el fútbol en la ciudad. Me llevo todos esos recuerdos y el trabajo que he realizado, que cumplí pese a lo que algunos puedan decir.

"Éramos una piña, técnicos y jugadores formamos un buen grupo de trabajo"

–¿Cómo valora su periodo al frente de la plantilla?

–De forma positiva, terminamos terceros con los mismos puntos del segundo. Plantamos cara al Ciudad de Lucena en la final y no la jugamos porque nos robaron. No es fácil subir y fuera de la lucha por el 'play-off' se quedaron equipos con plantillones como el Ceuta o el Salerm Puente Genil. Hemos cumplido con lo que nos demandaban, cumplí el objetivo por el que vine aquí y en unas circunstancias que no eran fáciles, con el cambio de entrenador, con las lesiones, con una pandemia... Tengo la conciencia muy tranquila. No quiero darle muchas más vueltas al tema, tenían dudas y no ha podido ser.

–¿Con qué momento se queda y cuál quiere olvidar cuanto antes?

–He pasado momentos complicados. Lo peor fue la semana en la que perdimos con el Arcos, el empate con el Rota con tantas bajas... Veía que el equipo no recuperaba gente, que cada vez nos costaba más. Luego, el equipo comenzó a funcionar, se unió, reaccionó y ganamos al Antoniano en un partido muy difícil. A partir de ahí, arrancamos, ganamos, ganamos y nos colocamos segundo. Lo mejor es la unión con los futbolistas, con el cuerpo técnico. Éramos una piña, un buen grupo de trabajo. Desde que volvimos después del confinamiento, todos trabajaron como animales, nadie se quejó, todo el mundo funcionó bien. Son muchas cosas positivas. Con eso me quedo, no me voy a quedar con la reunión del viernes. Me quedo con todo lo bonito.

–Ha hablado de un buen grupo de trabajo, ¿necesita la plantilla muchos cambios para volver a intentarlo con garantías?

–El equipo está hecho, le hacen falta cuatro cosas. Hay buena plantilla y tuvimos esta temporada la mala suerte de los arietes. Creo que de haber tenido a Antonio Sánchez jugando treinta partidos hubiésemos sido campeones. Estando todos, el equipo era complicado. Al Ciudad de Lucena no le ganamos por lo que se vio, nos anularon dos goles legales, fuimos muy superiores en la segunda parte. No hay que volverse loco, acertar en las tres o cuatro cositas que tienes que traer para mejorar y tener paciencia, que el club tiene muchas cosas buenas. Hay que seguir trabajando, que los ascensos no son fáciles, esto no es tener una buena plantilla y decir voy a subir seguro. El club tiene muchas cosas buenas y otras que tiene que mejorar.