Las cuentas del Xerez DFC para eludir el descenso

El Xerez DFC ha regresado a los entrenamientos tras el varapalo sufrido el sábado contra el Sevilla Atlético en Chapín, una derrota que ha dejado a los de Romerito tocados y con las opciones de salvar la categoría más difícil de lo que estaban, si bien los resultados del fin de semana acompañaron y la permanencia sigue a 3 puntos con 9 por disputar.

Los azulinos tienen el domingo una nueva final contra el Utrera en la que no pueden fallar. Los sevillanos, descendidos hace varias semanas, no conocen la victoria lejos del San Juan Bosco y, a priori, parecen la víctima propiciatoria para que el XDFC se reenganche a la pelea por eludir el descenso, en la que están involucrados varios equipos.

El equipo de Romerito no hizo los deberes el sábado y ya sabe que no depende de sí mismo para mantener la categoría, si bien sumando los 9 puntos que restan las posibilidades aumentan de manera considerable. En efecto, el Xerez DFC es ahora antepenúltimo con 33 puntos y tiene el techo en 42, mientras que sus más directos rivales, Poli El Ejido, Sevilla Atlético y Cádiz Mirandilla están empatados con 36. Vélez y Cartagena B, ambos con 40 puntos, están más lejos; pero la de los malagueños es la próxima salida de los xerecistas -donde están obligados a ganar para que salgan las cuentas- y el filial murciano no tiene un calendario asequible.

Average perdido

La desventaja de los azulinos es el gol 'average' particular, perdido con almerienses y cadistas; mientras que con el equipo hispalense lo tiene empatado, aunque la diferencia particular es favorable a los sevillistas: 0 el filial (29 goles a favor y 29 en contra) y -9 el XDFC (24-33). De este modo, en caso de cuádruples o triples empates, los azulinos se verían perjudicados.

De los tres rivales con 36 puntos, el que peor calendario tiene es el Poli El Ejido, que tiene que recibir a un San Roque de Lepe que se quedó el domingo sin opciones de entrar en la fase de ascenso; visitar al Betis Deportivo y recibir en la última jornada al Atlético Sanluqueño, actual tercer clasificado y que puede llegar a la última fecha jugándose el play-off.

Tampoco lo tiene fácil el Cádiz Mirandilla, que recibe el sábado en El Rosal al Sanluqueño, juega en Utrera su último partido a domicilio y recibe en la jornada final al Antequera, líder y ya equipo de Primera RFEF que este domingo demostró en Lepe (0-1) que los festejos por el ascenso no le han pasado factura.

El Sevilla Atlético, con la moral reforzada tras ganar en Chapín, es sobre el papel quien mejor lo tiene. El próximo domingo recibe a un Vélez que no está libre de peligro, viaja a Torremolinos y cierra la temporada en casa ante el Mancha Real, penúltimo clasificado que puede llegar ya descendido.

Todo lo que sea acabar con menos de 42 puntos rebajaría las opciones de los azulinos, que también tienen la plaza de play-out como segundo objetivo si no se logra la permanencia directa. Para alcanzar la 13ª posición, 'sólo' tendrían que adelantar a tres de los cuatro rivales que ahora mismo tienen por delante. ¿Difícil? Sí, pero no imposible.