Pablo González: "El estado de ánimo del equipo para el play-off es fantástico"

El Xerez DFC se impuso este domingo al Utrera (1-3) en el San Juan Bosco en una cita vital de cara a llegar con las máximas opciones de luchar por la tercera plaza de la clasificación a la última jornada de liga del Grupo X de Tercera RFEF, que le medirá el domingo (12:00) en Chapín al Pozoblanco, que en estos momentos ocupa esa posición con 62 puntos, por los 61 de los azulinos, que son cuartos.

Uno de los protagonistas del partido en Utrera fue el ariete azulino Pablo González, que salió en el segundo tiempo por Ilias y fue determinante al anotar dos de los tres goles de su equipo. Con las dos dianas de esta jornada, alcanza seis y se convierte en el tercer máximo anotador del equipo. El primero es Carri con nueve y segundo, Teté con ocho, que también 'mojó' en Utrera.

El punta hispalense, que llegó al Xerez DFC antes del cierre del mercado en enero procedente del Águilas, se mostró satisfecho con el triunfo y resaltó: "El partido era complicado, el primer tiempo fue muy igualado y en el segundo tiempo encajamos el 1-0 en una acción a balón parado. Luego, apretemos y pudimos remontar por primera vez esta temporada un resultado adverso. Acabamos muy contentos, ya sólo nos queda cerrar la semana que viene la liga y afrontar lo bueno y más importante, que es el play-off".

El triunfo ha reforzado la moral del equipo, que el pasado domingo también ganó en Chapín al Conil por 1-0, pero se llevó un toque de atención a cargo del entrenador por el juego desplegado. "Después de una victoria como la que hemos logrado en Utrera, el estado de ánimo del equipo es fantástico. Nos da ese aire que necesitamos para afrontar el play-off a tope. Además, el apoyo de la la afición se ha notado, es muy importante para nosotros".

En cuanto a sus dos goles, no ocultó que "los necesitaba, estoy muy contento. Después de marcarle al Xerez CD tuve un par de partidos en los que la pelota no quiso entrar. Seguí en mi línea de trabajo y estabilidad y, al final, la pelota entró. No he hecho nada diferente a lo de otros partidos, sólo tuve la suerte de cara".

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para la afición que se desplazó hasta el San Juan Bosco. "Nos quedamos sin palabras, es una gozada venir a Utrera un domingo de Feria y tener a toda esa gente apoyando. Para nosotros, lo es todo y ha tenido mucha importancia en esta victoria".