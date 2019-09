Pepe Ravelo supera su grave enfermedad

Pepe Ravelo supera la gravísima enfermedad que padecía desde hace meses. En la visita que ha realizado en la mañana de este viernes a la hematógola ha recibido la mejor de las noticias, está curado.

El expresidente del Xerez DFC, que ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Jerez y que recibirá su galardón el próximo 26 de octubre, detalla: "Acaba de verme la hematóloga y me ha comentado que el TAC dice que he ganado la batalla, que he derrotado a los dos intrusos que tenía dentro. He ganado este partido, a uno de los bichos lo ha matado la quimio y al otro, la cirugía. Estoy inmensamente feliz. Siempre he sido optimista, lo he logrado".

Ravelo, que también tiene ya un campo de fútbol a su nombre -el Anexo de Chapín-, da "las gracias especialmente a mi familia, que se ha volcado y he cuidado con muchísimo cariño, y a todas las personas que me han apoyado y animado durante estos duros meses. Estoy recibiendo muchísimos mensajes, el móvil echa humo, y eso me llena de orgullo".

El exdirigente xerecista, a sus 75 años, se convierte en un ejemplo de lucha y superación. Siempre ha confiado en los médicos, ha mostrado una actitud positiva y una clara voluntad de pelear por cursarse.