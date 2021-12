Pérez Herrera apuesta por una victoria del Xerez DFC frente al San Fernando

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, ha tenido poco tiempo para preparar el encuentro de este domingo en Chapín (12:00) frente al San Fernando por la cita de Copa contra el Leganés, pero se muestra optimista y aboga por sacar adelante este compromiso ante "un rival directo en la tabla en estos momentos, que llegará a ponernos las cosas complicadas".

Sus futbolistas también han tenido pocas horas para recuperarse del gran esfuerzo realizado el jueves y asume que "a los jugadores que tuvieron más minutos les va a costar un poco más llegar porque van a tener apenas cuarenta horas y ocho horas yy el encuentro fue de mucha intensidad. De todos modos, la gente terminó con ganas y con buenas sensaciones y eso nos transmite tranquilidad".

Liga y Copa son competiciones que se afrontan de modo diferente. El técnico azulino advierte que "el cambio de chip tiene que ser patente porque el contexto es distinto y la situación es otra. Tenemos que centrarnos en el formato Liga. Venimos de una derrota fuera de casa, tenemos que poner toda la carne en el asador y luchar por quedarnos con los tres puntos ante nuestra afición".

Apuesta por la victoria, pero no se fía de un San Fernando que "a día de hoy es un rival directo. Se encuentra en la misma zona de la tabla que nosotros y vendrá a complicarnos las cosas como cada domingo, no podemos confiarnos y salir a por todas".

Después de la buena imagen ofrecida, la cita ante los canarios le parece peligrosa. Tiene claro que "como ya he comentado, no podemos relajarnos después de ofrecer esa buena cara, hay que mantener el equilibrio. No estamos sacando los resultados que merece el equipo y eso nos frustra porque parece que damos peor imagen. Realmente, en esos partido en los que no hemos ganado, sí que tuvimos momentos buenos, en los que merecimos más, pero por falta de acierto no lo conseguimos. Hay margen de mejora y en ello estamos centrados, en ir corrigiendo los errores para ir creciendo constantemente".

El equipo encara este partido con bajas importantes, ya que Raúl Palma, Máyor, Darío Guti, lesionados, y Oca, sancionado, no pueden jugar. El jerezano, a pesar de los problemas, buscará "el once más competitivo posible. Todos han demostrado que pueden jugar de inicio y la gente del banquillo también nos puede dar un plus en función de la situación".