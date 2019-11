Bernardo Plaza, técnico del Xerez DFC, lamentó el gol del Betis Deportivo en el descuento, que dejó "mal sabor de boca", destacó el trabajo de los jugadores y aseguró que no se arrepiente de los cambios que realizó en la recta final.

-¿Le supo a poco el empate por cómo se ha desarrollado el partido?

-Sí, la verdad es que llegar a los últimos minutos como hemos llegado y con el resultado positivo que teníamos, te quedas ahí un poco con un mal sabor de boca. Pero bueno, es fútbol. Es lo que hay, hay veces que te ríe la fortuna y hoy no. Creo que más por un error nuestro al final, yo les decía a los futbolistas en los últimos cinco minutos que en este tipo de partidos y en cualquiera, la única manera de que el equipo contrario te haga gol es cogiéndote en una contra. Si tú estás bien organizado defensivamente es muy difícil que te chuten a portería. Y lamentablemente en una contra nos han hecho el gol. En los últimos minutos la idea era tener siete por detrás del balón, los cuatro de atrás y tres centrocampistas, y aprovechar la velocidad tanto de Zafra como de Alain por las bandas y tener superioridad para tener el balón ahí con Álex. Lamentablemente las ganas de ir para arriba, que muchas veces nos perjudican y creo que hoy nos han perjudicado en los últimos minutos, las ganas de hacer el segundo, al final nos hemos desorganizado y en una contra nos han hecho el empate.

-¿Se arrepiente de ese cambio y dejar a Colorado arriba?

-No, no me arrepiento. No me arrepiento nunca de nada. Todo se hace con la mejor intención, hay veces que sale, hay veces que no pero la culpa no la tiene que Colorado haya jugado arriba; el error viene por lo que digo, porque no hemos tenido la suficiente tranquilidad de mantener la posición defensiva, de ver que el partido estaba acabado y nosotros teníamos que haber estado más organizados en ese aspecto. Ya digo, las ganas de tirar para arriba muchas veces el corazón te tira más que la cabeza y la cabeza decía que había que estar bien posicionado defensivamente, tapando pases interiores. No ha salido hoy, otras veces saldrá, como les he dicho a los futbolistas: esto sigue, hay que tener la cabeza arriba porque creo que nos hemos vaciado y creo que hemos ido a buscar el partido desde el primer minuto y nos sirve como experiencia para aprender. La próxima vez que llegue el minuto 80, 85 y estemos por delante en un partido de estos así, complicado, veréis como tenemos la experiencia de decir 'eh, vamos a tener la cabeza fría, vamos a saber qué hacer y vamos a manejar el partido, que es lo que nos ha faltado.

-¿Cuál era la idea con la entrada de Astray y Alain adelantando a Álex Colorado?

-La idea era reforzar el mediocampo, jugar con Adri, Pedro y Sergio, porque Pedro físicamente estaba mejor; esos tres, junto con Álex, formar ese rombo ahí en el medio y luego fortalecer las bandas con Alain y aprovechar también la velocidad de Zafra. Lamentablemente no nos ha salido. Si hubiéramos enganchado alguna jugada, alguna recuperación ahí en medio, jugar con Álex, jugar de cara, los otros dos con la velocidad que tienen seguro que hubieran aparecido los espacios. Esa era la idea.

-¿Pensó en sacar a Kevin con el 0-0?

-Al final uno tiene un pensamiento antes del partido y luego las circunstancias te van modificando. Kevin es un futbolista muy importante para nosotros, que ahora mismo no está entrando pero seguro que va a tener su oportunidad porque además de buen futbolista, goleador contrastado, es un profesional como la copa de un pino y seguro que va a tener opciones como las va a tener Goma y como las van a tener todos. En ese aspecto tenemos una plantilla de futbolistas que están muy comprometidos, que trabajan día a día y que son muy profesionales. Lo único es que en el fútbol, el momento de la temporada y los estados de forma muchas veces son los que condicionan.

-Ruano, entrenador del Betis Deportivo, se quejó del estado del césped, muy alto y que impidió un mayor ritmo de juego...

-Yo el campo lo he visto bien. Sí es verdad que no es el césped de la Ciudad Deportiva del Betis ni el del Villamarín, pero si a ellos les ha perjudicado, a nosotros también. Ya sabéis que nosotros somos un equipo de tener mucho el balón, de darle velocidad al juego. Creo que el campo está en perfectas condiciones y en un par de semanas va a estar muchísimo mejor.

-El Xerez DFC sí tuvo efectividad: un disparo, un gol...

-Creo que los dos equipos han sido efectivos, me parece que los dos tiros que han ido entre los tres palos han entrado. Otras veces tenemos más ocasiones y no marcamos, y repito una vez más aunque parezca un tópico: los equipos buenos son los que llegan una vez y marcan, los que manejan situaciones, que en eso tenemos que mejorar, ese es el pelín que tenemos que mejorar, y yo estoy muy contento y felicito públicamente a los futbolistas porque el trabajo que han hecho ha sido sensacional.