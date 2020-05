El Protocolo de la RFEF genera aún más dudas

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado las 'Recomendaciones de salud para la vuelta a la competición' elaboradas por su Departamento Médico, que son "una ayuda a clubes y futbolistas para la protección de la salud y servirá de referente para las competiciones que organice la Federación en los próximos meses", aunque contempla unas recomendaciones médicas que en la práctica parecen imposibles de seguir en las competiciones federadas no profesionales en general y en la Tercera División en particular.

El protocolo federativo no distingue entre los clubes profesionales y las competiciones federadas no profesionales, con lo que para los clubes modestos se hace casi imposible seguir estos parámetros y recomendaciones que sí podrán seguir en categorías superiores. Son varios los clubes de Segunda B y Tercera los que han pedido un protocolo explícito para estas categorías.

En este protocolo, que recomienda jugar amistosos antes de la competición oficial, "se incluyen recomendaciones para los entrenamientos y los partidos, pautas temporales y de distanciamiento, medidas de higiene y de control de salud". La RFEF entiende que "todos los clubes, federaciones territoriales, federados y árbitros están obligados a cumplir el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad y publicado en el BOE" y el de la Española es "una ayuda a los clubes y a los futbolistas para la protección de su salud y servirá de referente para las competiciones que organice la propia Federación en los próximos meses en todo aquello que no se contradiga con el protocolo del Ministerio".

En las recomendaciones hay pruebas de todo tipo, además del test de COVID-19 que no hay que hacer a todos los futbolistas aunque se recomienda que lo pasen todos. Además, el protocolo que la RFEF ha enviado a todos los clubes no profesionales expone unos períodos mínimos de entrenamiento necesarios desde que tengan la autorización y la disputa del primer partido oficial: "En caso de que el período de reclusión se prolongara más allá de las seis semanas, el período mínimo de entrenamiento se sitúa en los 30 días". Superadas con creces las seis semanas, la Federación Española aconseja una pretemporada en grupo de un mes, con lo que la fecha del 'play off' no será antes de finales de julio.

El protocolo de la Española, siguiendo al de Sanidad y el del Consejo Superior de Deportes (CSD), contempla además unas estrictas medidas de limpieza y desinfección de la instalaciones que utilicen los equipos para los entrenamientos. A este respecto, el Xerez Deportivo FC ya ha contactado con el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Jerez para acordar los términos de la utilización de las instalaciones del anexo Pepe Ravelo y el estadio Chapín en cuanto sea posible.

En el documento orientativo, pero no obligatorio, de la RFEF aparecen muchos consejos pero ninguna obligación concreta en la vuelta a los entrenamientos de los equipos de competiciones federadas no profesionales, que echan en falta un protocolo como el que la Liga de Fútbol Profesional ha establecido para Primera y Segunda División.

Así, y aprovechando el vacío legal de la Orden Ministerial del pasado sábado y que no hay instrucciones concretas de la Federación Española, la UD Ibiza, de Segunda B, regresó a los entrenamientos el martes en grupos de dos jugadores. Sanidad indica que 'en las instalaciones deportivas al aire libre, se podrá permitir la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección y, en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros' y el CSD confirmó que la práctica era legal, pese a que la vuelta a los entrenamientos para los clubes no profesionales se contempla a partir de la Fase 2.

Esta indeterminación ha sido criticada por el Atlético Baleares, campeón del Grupo I de Segunda B, que afirmaba ayer que si la Federación Española no envía un protocolo sanitario concreto a los clubes, no disputará el 'play off' exprés.

Opinión bien distinta tiene Manel Ruano, entrenador del Betis Deportivo, que piensa que en cuanto a protocolo de Sanidad, LaLiga y el CSD no debería haber diferencia de categorías y en la radio oficial bética dijo que "en Primera todos los equipos tienen las mismas ventajas, todos empiezan a entrenar en la misma época. Me gustaría que se diera, no hablo de mí, ni del rival. Hablo en general, tenemos que tener las mismas normas. Veo el control de LaLiga, me he leído todo lo que hay. El CSD exige un especialista COVID-19 en todos los campos. En Tercera se tiene que dar, alguien externo que controle porque si no, hay que creer en la bondad de las personas. No es por desconfiar, pero estoy saliendo a correr por las tardes y veo lo que hay. No es una finalización normal de temporada".

Cabe apuntar que el filial bético parte con ventaja en este final de temporada porque varios de sus futbolistas ya están entrenando con el primer equipo del Betis, cuando sus rivales en el 'play off' exprés -Utrera, Xerez DFC y Ciudad de Lucena- aún no han llegado a esa fase según la normativa de la 'desescalada'.