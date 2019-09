Intratable en casa, que hasta ahora ha sido La Juventud, el Xerez Deportivo FC afronta una nueva reválida a domicilio, ahora en el Manuel Polinario 'Poli' de Puente Genil, después de haber saldado sus dos anteriores salidas con distinto signo: derrota en el Navarro Flores en una primera mitad para olvidar y victoria en Pozoblanco en el tramo final y en superioridad numérica.

Así, el Xerez DFC cierra septiembre estrenando equipación mañana domingo en un campo de césped artificial al que el equipo de García Tébar trató de aclimatarse entrenando el pasado jueves en Picadueñas. Pero independientemente del estado del césped y de las dimensiones del campo, el objetivo del equipo azulino es el mismo: sumar los tres puntos para mantenerse entre los cuatro primeros, porque el objetivo es meterse en el 'play-off' y pelear el ascenso a Segunda B. Eso queda aún muy lejos pero para conseguirlo hay que ir sumando domingo a domingo, lo que el equipo xerecista ha ido haciendo de tres en tres todas las jornadas salvo el traspié de Rota.

Tras visitar a dos recién ascendidos, la tercera salida es un examen de altura: el Polinario

El objetivo es sumar la tercera victoria consecutiva, lo que no es fácil como prueba que la pasada temporada el equipo azulino solo lo consiguiera dos veces: San Roque de Lepe, Arcos y Cabecense en el arranque del curso y Betis Deportivo, Conil y Espeleño en el tramo final. Y no va a ser fácil porque, como bien dijo García Tébar el viernes, el Salerm Puente Genil parece el rival de más entidad de todos a los que se ha enfrentado hasta ahora el cuadro azulino, aunque vista la resistencia que opusieron dos recién ascendidos como Rota y Pozoblanco no se espera ni menos resistencia ni más facilidades, porque en esta categoría todos los partidos de fuera son ásperos, al menos de principio.

Pero el cuadro azulino asume la motivación que genera en todos los rivales a los que se enfrenta, y mañana por la tarde el Puente Genil no va a ser menos. Eso no cambia el objetivo de los xerecistas, que miran de reojo un liderato que podrían recuperar si les sale una tarde redonda con victoria y derrota del Ciudad de Lucena en el San Rafael.

Diego Caro: "El Xerez DFC es un súper equipo, está hecho para ser primero" Diego Caro, entrenador del Salerm Puente Genil, explicaba en la previa del partido que "a pesar del calendario tan complicado que nos ha tocado de inicio, ante equipos que están bien y que por eso andan arriba, tenemos confianza y ganas de que llegue el domingo. La victoria de Coria refuerza aún más el trabajo que se hace y hay ilusión de enfrentarnos a un súper equipo como el Xerez Deportivo FC", un rival que "está hecho, desde mi punto de vista y por lo que hemos visto, para ser primero. Es una plantilla de jugadores escogidos, muchos con experiencia en Segunda B. Son un equipo compacto, fuerte, con muchas individualidades, pero colectivamente también hacen las cosas bien. De centro del campo hacia delante son muy desequilibrantes, con gente como Bello, Casares, Jacobo, Zafra, Sergio Narváez, Álex Colorado, Kevin o Goma, un chaval con muy buena proyección. Y luego es fuerte y rocoso en defensa". El preparador de los rojinegros asume que "nos van a plantear un partido muy complicado. Nos interesa quitarles el balón, porque son jugadores con mucha calidad, con buen manejo y que crean peligro. Hay que intentar tener la posesión y presionarles muy arriba para que sufran en fase defensiva. Es un equipo veterano, que maneja bien los tempos del partido", añadiendo que "cuando lo pasan mal saben que tienen que enfriarlo. Va a ser difícil, pero con la Marea Roja y nuestra afición podemos ir creciendo durante el partido y ponerle muchas dificultades".

Pero antes de mirar lo que pase en Los Barrios hay que sacar los puntos del Polinario, y para ello es posible que García Tébar, que contra el Gerena varió medio equipo, repita once, sobre todo si opta por jugar de nuevo con Goma como falso '9'. En caso contrario, el técnico tiene las opciones de Amin y Casares para jugar en punta y tampoco es descartable que Astray vuelva a la titularidad para ganar circulación en el centro del campo.

El delantero argentino Kevin, por un problema de visión, y el defensa Ikwu, por decisión técnica, se han quedado fuera de la lista de 18 jugadores que conforman los porteros Camacho y Héctor Pizana; los defensas Marcelo, Fran Ávila, Adri Rodríguez, Toboso, Alain, Jesús López y Edet;los centrocampistas Álex Colorado, Astray, Jacobo, Bello, Zafra, Sergio Narváez y Goma; y los delanteros Casares y Amin. Con respecto a la convocatoria de la pasada jornada, el único cambio es la entrada de Alain en detrimento de Ikwu.

En el Salerm Puente Genil son bajas Álvaro Pérez, Joselito y Farfán, que siguen con su recuperación y han mejorado mucho, pero aún no están para reaparecer. Además, serán duda hasta última hora Maero y Yona.