"Hemos pasado 3 entrenadores, más de 30 futbolistas, claro que puede considerarse un fracaso"

Romerito, técnico del Xerez DFC, ha ofrecido la última rueda de prensa de la temporada antes del choque que este domingo mide a su equipo con el Juventud Torremolinos con el que los azulinos ponen fin a una campaña decepcionante que ha acabado con el descenso a Tercera RFEF. El entrenador, que quiere acabar la temporada con "buenas sensaciones" y ganando, no esconde que la pérdida de la categoría es un fracaso, que se han cometido errores y reparte la responsabilidad entre todos porque "han pasado tres entrenadores y más de 30 futbolistas".

-¿Cómo ha llevado personalmente la semana tras el descenso del equipo? ¿Le ha dado tiempo a recapacitar y analizar más en frío por qué no se ha conseguido el objetivo?

-Es una semana bastante complicada a nivel personal. Esperábamos llegar al último partido metidos en la pelea por salvar la categoría y al final no lo hemos conseguido. Siempre que hay un descenso se debe a varios motivos y es sobre lo que vamos a recapacitar cuando acabe la temporada. Cada uno asumirá sus responsabilidades porque cada uno tiene la suya.

-¿Cree que le ha sacado todo el jugo a la plantilla que cogió ya con el mercado de fichajes cerrado?

-Teníamos un proceso de adaptación tanto de los jugadores hacia el cuerpo técnico como del cuerpo técnico hacia los jugadores y sí que es verdad que en las últimas jornadas había logrado un conformar un 11 más habitual y cuyo rendimiento estaba siendo bueno, pero no ha sido suficiente para mantener la categoría. De haber dado con la tecla antes quizás habríamos logrado algún punto más, pero eso no se sabe. A toro pasado es más fácil hablar. Nosotros lo hemos intentado por todos los medios, de poner el 11 ideal para sacar los puntos pero nos ha faltado una pizca de suerte en determinados momentos para sacar más puntos.

-¿El descenso lo toma como un fracaso, tal y como ha comentado el director deportivo?

-El equipo partía con unas aspiraciones diferentes a principio de temporada y se ha producido un descenso, claro que puede considerarse un fracaso. Lo único que hay que aprender de estos errores que se cometen, han pasado tres entrenadores, más de 30 futbolistas, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, analizarlas y a final de temporada corregir esos errores para que no vuelvan a suceder, simplemente.

-Es el último partido de la temporada. ¿También el último para usted al frente del equipo?

-Es el último partido de la temporada, vamos a disputarlo este domingo e intentaremos dar una buena imagen y sacar los tres puntos y ya el tiempo dirá. En caso de que sea el último, para mí ha sido un orgullo ser el entrenador del Xerez y es una pregunta que más bien pertenece a la dirección deportiva

-¿Con qué motivación se afronta un partido de esta índole sin nada en juego para los dos equipos?

-Jugamos en casa ante nuestra afición y tenemos que terminar con una buena sensación, tenemos que hacer un partido serio, son tres puntos más y hay que sacarlos, es verdad que no hay nada en juego, pero sí tenemos que acabar con buenas sensaciones.

-¿Qué recibimiento espera de la afición este domingo?

-Dictaminarán lo que tengan que hacer. ha sido un año complicado para ellos y entendemos cómo está la afición, tenemos que asumir las consecuencias del descenso. Sé que es difícil que vaya mucha gente porque es Feria y no nos jugamos nada, sólo los tres puntos.

-¿Es un partido para dar oportunidades a jugadores de la cantera y a los menos habituales o este partido lo tienen que jugar los que han descendido al equipo?

-Hemos descendido todos, esto es un equipo y no me vale que unos sí y otros no, aquí hemos descendido todos, cada uno con sus responsabilidades. Jugarán los que creemos que están para ganar el partido, no tenemos que hacer diferencias de ninguna manera, veremos los que están disponibles porque hay algunos que están tocados, pero jugarán los que creemos que están mejor para ganar, como hemos hecho toda la temporada.