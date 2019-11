Tébar se despide de la plantilla del Xerez DFC y Plaza estará en Córdoba

Tras la tempestad, la calma. Andrés García Tébar ha pasado por Chapín a primera hora de la mañana de este viernes para despedirse de los que han sido sus jugadores en el Xerez DFC y recoger sus pertenencias del vestuario.

El manchego, serio pero ya liberado tras la decisión una vez finalizado el choque ante la Lebrijana (3-0), ha deseado a sus futbolistas lo mejor y les ha vuelto a confirmar el motivo de su adiós, que no es feliz y que no se siente con las energías necesarias para seguir al frente de una plantilla a la que deja en la segunda plaza de la tabla con 23 puntos.

Las razones no han trascendido de forma oficial pero su "no me siento feliz" dice mucho, como muchas han sido las peticiones realizadas y no correspondidas.

Con un partido en menos de 48 horas, el club ha comunicado que Bernardo Plaza, segundo de Tébar, dirigirá al equipo en la Ciudad Deportivo Rafael Gómez (12:00) frente al Córdoba B y a partir del lunes tomará una decisión sobre el futuro del preparador extremeño, que llegó a la entidad de la mano del García Tébar.

Plaza, al igual que todos los integrantes del cuerpo técnico, conoció la decisión tomada por el primer entrenador tras el 3-0 anotado por Zafra en el encuentro ante la Lebrijana. Tras el tanto del roteño les comentó que se marchaba, que tras el choque presentaría su dimisión irrevocable.

Una vez que el ya extécnico xerecista se despidió de los jugadores, Edu Villegas, director deportivo azulino, conversó con los futbolistas y les explicó la nueva situación y los pasos que van a seguir hasta la designación de un nuevo entrenador.

La plantillla con el paso de las horas ha asimilado la noticia y la frase más repetida entre todos los futbolistas era el club está por encima de todo y de todos, hay que respetar las decisiones y hay que seguir adelante.

La junta directiva prácticamente al completo también ha pasado pro Chapín y todos charlaron con los jugadores y los técnicos pero ya sobre el césped del campo Pepe Ravelo en lugar de en el vestuario.

El objetivo de todos es cerrar filas y preparar lo mejor posible la cita de este domingo frente a un filial verdiblanco que llega al encuentro tras sorprender al Coria en el Guadalquivir por 1-2.