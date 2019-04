El Xerez DFC defiende este domingo (17:30) por primera vez este domingo su plaza de 'play-off'. Con su victoria ante el Conil, la primera en seis enfrentamientos, frente al Atlético Espeleño pone en juego tres puntos que le deben consolidar en la parte noble de la tabla.

Andrés García Tébar, técnico azulino, no quiere confianzas y advierte: "Me preocupa absolutamente todo de este encuentro porque, a pesar de que es un rival que necesita un milagro para no descender y se va a agarrar a él mientras las matemáticas no digan lo contrario, todos los equipos quieren ganar y ahí está el ejemplo del Guada".

Al mismo tiempo, mantiene que "me parece un conjunto bastante aceptable y, es más, si no estuviese en este grupo tan exigente seguro que no tendría estos problemas clasificatorios para salvarse, ya que tiene jugadores importantes, muchos de ellos han militado en categorías superiores".

Tébar, aún así confía en "nuestra excelente situación y en el importante momento en el que nos encontramos. No obstante, no podemos cambiar, tenemos que seguir siendo humildes, tremendamente respetuosos y ser conscientes de que si no damos el cien por cien, seguro que tendremos problemas. Juegan bien, saldrán con la intención de disfrutar y de hacer un buen fútbol".

Cauto "En el vestuario hay alegría no confianza, el futbolista es inteligente y sabe que lo difícil es mantenerse"

El manchego recordó la trayectoria del Espeleño y tiene muy presente para huir de la euforia "los resultados que ha logrado. Ganó en el Murube, empató con el Córdoba y compite siempre, hay mucha paridad. Si han hecho eso antes, lo pueden hacer ante cualquiera. Tenemos que tener la mejor actitud posible si queremos puntuar para asentarnos en esta situación en la que estamos ahora, que es lo más complicado, como ya comenté el domingo. Nuestro objetivo debe ser sacar ventaja al quinto".

En el vestuario, existe "alegría pero no confianza. Hay futbolistas ahí dentro que han vivido en más de una ocasión situaciones como esta. Están contentos porque después de muchas jornadas estamos ahí y dependemos de nosotros, pero el futbolista es inteligente y sabe que cada partido es diferente y que de nada sirve lo hecho hasta ahora si no puntuamos allí, aunque eso es un juego".

Al preparador azulino no le agradan los campos de césped artificial y el jueves el equipo entrenó en La Canaleja. En esta oportunidad, jugarán en uno pero "no debe convertirse en excusa ni en justificación, el 70% o más de los campos en los que jugamos son así. Me gustaría hacerlo en un campo como el nuestro pero eso no es posible. Hay que ser camaleónicos, no sólo adaptarse a los diferentes sistemas, también a los campos".