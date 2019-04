Xerez DFC: ahora toca mantenerse

Por primera vez en el curso liguero, el Xerez Deportivo FC se acomoda entre los cuatro primeros de la clase, a los que le ha costado llegar nada menos que 36 partidos después de haber rozado los puestos de privilegio en varias jornadas en las que acabó con los mismos puntos que el cuarto pero más atrás en la tabla clasificatoria por peor diferencia de goles.

Con el objetivo situado en clasificarse para el play-off de ascenso tras el relevo en el banquillo -Masegosa y la directiva hablaban de pelear por entrar entre los cuatro primeros y luego García Tébar y el club elevaron el listón y la exigencia a la pelea por subir a Segunda B-, el equipo de Chapín ha alcanzado el primer reto, llegar a los cuatro primeros.

Como decía el entrenador tras la victoria ante el Conil que certificaba la entrada en puestos de play-off, lo difícil no es llegar sino mantenerse, y ese es el nuevo reto -aquí hay exámenes uno detrás de otro- de los azulinos, no perder la privilegiada posición en las seis jornadas que quedan para el final de la liga regular (Espeleño, Xerez CD, Cádiz B, Los Barrios, Écija y Gerena) y tratar de mejorar la posición, porque la tercera plaza está a tiro y de cara a las eliminatorias de ascenso conviene acabar lo más arriba posible para tener un sorteo también lo más benigno posible.

Pero si lo difícil es mantenerse, llegar no ha sido fácil -de hecho ha habido un cambio de entrenador- aunque el Xerez DFC ha estado a punto de meterse entre los cuatro primeros en más de una ocasión. En cinco jornadas acabó con los mismos puntos que el cuarto -y en dos de ellas igualado a puntos también con el tercero- pero fuera de los cuatro primeros por la diferencia de goles.

Hasta la jornada 36, la mejor posición del Xerez DFC había sido la quinta plaza en cinco ocasiones: las jornadas 7, 8, 11, 12 y 13. La peor, la decimoséptima posición en la segunda jornada, tras empatar con el Sevilla C y perder en Utrera. Pero no fue entonces cuando más lejos estuvo del cuarto clasificado: la mayor distancia con el play-off fue de siete puntos en un par de veces, la primera tras empatar en la visita al Sevilla C, aunque al adelantarse este partido que cerraba la primera vuelta la clasificación no quedaba entonces completa; la siguiente ocasión que el Xerez DFC estuvo a -7 fue tras empatar sin goles con la Lebrijana en Chapín, resultado que le costó el puesto a Pepe Masegosa.

Con García Tébar, el equipo azulino ha progresado adecuadamente: además de aumentar la racha de partidos sin perder y de batir el récord de partidos sin encajar goles, el cuadro xerecista ha ido limando su diferencia (7 puntos) con los puestos de play-off hasta meterse entre los cuatro mejores del grupo, pero aún queda trabajo por delante: ahora toca defender y conservar esa posición de privilegio y tratar de mejorarla.