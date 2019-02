"El partido ante el Córdoba B es difícil pero estamos en condiciones de ganarlo"

Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, espera un partido complicado frente al Córdoba B este jueves (11:30) en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez pero apuesta por el triunfo. Del rival, destaca el potencial físico, la calidad y la ilusión de sus futbolistas.

-¿Cómo espera el partido ante el Córdoba B?

-Prever lo que va a acontecer es complicado pero nos vamos a encontrar con un equipo que está enchufado, que lleva cuatro partidos seguidos ganando y que ha hecho diez goles en los dos últimos encuentros, eso hay que respetarlo. Es un partido complicado, como todos, y tiene mucha importancia. No obstante, con todos los respetos hacia el contrario, estamos en condiciones de ganar allí, como en cualquier otro campo del grupo.

-¿Qué importancia real tiene este encuentro ante otro rival directo?

-No dejan de ser tres puntos más los que hay en juego pero me quedo con el triple reto, a ver si somos capaces de puntuar allí, cumplir una vuelta sin perder y alcanzarles en la clasificación. Sería vital para no descolgarnos de la lucha por la parte de arriba.

-El Córdoba B es un filial atípico, ¿qué es lo que más le preocupa?

-Exceptuando el Betis B, creo que tanto Córdoba B como Cádiz B se pueden denominar entre comillas así. Hay jugadores que se salen de la media de edad normal y eso denota que la apuesta por el ascenso es importante. La propuesta futbolística no es la que esperamos de un filial y el Córdoba B es más resultadista y físicamente es de los más fuertes de la categoría. Para mí, aúna tres cosas importantes, jugadores elegidos, técnicamente muy buenos, con velocidad y además tienen ilusión por llegar a superior categoría.

-¿Puede afectar a los jugadores verdiblancos la posible marcha de Juan Marrero, su entrenador al Extremadura?

-Tengo una buena relación personal con él. Imagino que eso se producirá porque es una oportunidad única para él, es una oportunidad de dar el salto a Segunda División A con un club en el que ya ha estado. Será cuestión de tiempo de un acuerdo económico entre clubes.

-¿Piensa hacer rotaciones?

-De cara a este encuentro, si hacemos cambios serán por motivos tácticos pero desde el punto de vista físico me preocupará mucho más el siguiente. Ahí sí que me puedo plantear dar entrada en el once a jugadores con más frescura.

-Solicitó hacer noche en Córdoba y el club se lo ha concedido...

-Ha hecho un esfuerzo importante y los directivos también porque esto supone un coste añadido pero todos sabemos la importancia que tiene este partido y hay que jugarlo en condiciones parecidas o iguales a las del rival. Hay tres horas de viaje y algunos futbolistas que son de fuera tenían que levantarse a las cinco de mañana. Agradezco mucho la situación.