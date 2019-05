Álex Padilla, capitán del XDFC, explicó tras el triunfo ante el Gerena por 3-1 pero después de no entrar en 'play-off' que "la sensación que nos queda es muy amarga, hicimos lo que teníamos que hacer y los resultados no se han dado, estamos muy mal. Hace un par de jornadas lo teníamos prácticamente hecho pero no hemos conseguido llegar a buen puerto”.

Ahora, el jerezano, que durante la temporada ha sufrido bastante y desde que llegó Tébar ha jugado poco, resalta "es momento para recapacitar, cada uno tomará las decisiones que tenga que tomar y a pensar en la próxima temporada, que nuestra afición debe seguir apoyando al club y a los jugadores que estén o estemos. Hay que tener ilusión porque este club es joven y tenemos que empujar todos juntos”.

El vestuario azulino tras el partido estaba "desolado, pero la palabra fracaso no creo que sea la que defina la temporada. Lo hemos tenido ahí, llegamos a dos jornadas del final dentro y la sensación que nos queda es mala porque con un simple punto más estaríamos ahí".

El capitán también lamentó quedar fuera "por un gol. El Algeciras ha marcado en el 87’, se ha dado todo para que no entremos, esto es fútbol, mañana sale el sol otra vez y la vida sigue. Lo hecho hecho está". Los albirrojos ganaron en el Nuevo Mirador y empataron en Chapin.

Volvió a jugar después de muchas jornadas pero no se atreve a asegurar si han sido sus últimos minutos como xerecista: "No lo sé aún, es momento de recapacitar y de pensar en frío pero creo que no. Tengo que valorar muchas cosas, llevo aquí mucho tiempo y lo he pasado mal. Aún así, mejor que aquí no estoy voy a estar en ningún sitio, hasta he rechazado ofertas buenas por seguir en este club".