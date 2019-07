Álex Padilla tiene en su mano renovar y continuar en el Xerez Deportivo FC como recompensa a su trayectoria en la entidad, tal y como confirmó Edu Villegas, director deportivo azulino, que esperan la respuesta del único futbolista que ha continuado en la plantilla desde la fundación del club.

Villegas explicó que "el caso de Padilla es un caso excepcional a todos los niveles: este club, estos dirigentes y este director deportivo le ha dado, junto al entrenador, máxima potestad para que él decida y haga lo que él quiera: si él quiere continuar en el Xerez ,va a continuar; si quiere renovar y firmar, va a renovar; y si quiere ir cedido, va a ir cedido. Lo que él considere porque además consideramos que tiene que ser así por su calidad futbolística y por su calidad humana".

En efecto, Álex Padilla es el único futbolista que ha estado en la plantilla del Xerez DFC las seis temporadas de vida de la entidad, desde el inicio en la campaña 2013-14 en Segunda Provincial hasta la pasada campaña en Tercera División, pasando por Tercera Andaluza (14-15), Segunda Andaluza (15-16) y División de Honor (16-17 y 17-18).

A lo largo de su trayectoria en la entidad, el lateral jerezano, uno de los capitanes de la plantilla, se convirtió en el futbolista con más partidos, superando los 150 encuentros oficiales, y más minutos -superando los 11.000- con la elástica azulina del Xerez DFC.

Y si la dirección deportiva aguarda la decisión de Padilla sobre si continuará en la primera plantilla, Edu Villegas aseguró que los seis jugadores que tienen contrato en vigor (José Manuel Camacho, Marcelo Villaça, Adri Rodríguez, Álex Colorado, Antonio Bello y Javi Casares) "van a seguir seguro porque consideramos que tienen que seguir. Si no fuera así yo hablaría con los directivos para comunicarles que había jugadores con contrato con los que habría que llegar a un acuerdo porque no contábamos con ellos deportivamente, pero en este caso se cuenta con los seis".

Además, el director deportivo xerecista aseguró que no han llegado ofertas por ninguno de ellos: "No, la única fue por Adrián Gallardo, que fue traspasado. Ha habido rumores sobre Adri Rodríguez pero oficialmente no ha llegado ninguna oferta" hasta el día de hoy.