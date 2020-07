Sergio Narváez es el jugador del Xerez DFC que más y mejor conoce Marbella. El centrocampista azulino defendió la camiseta del cuadro costasoleño durante cuatro temporadas en dos etapas y las cosas no le pudieron ir mejor. Firmó un ascenso en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas a Segunda B en la campaña 13/14 y en la 17/18 se quedó a las puertas de lograr el salto a Segunda A. Su experiencia en este tipo de eliminatorias no acaba ahí, también se plantó en Segunda B con el Villanovense y el Jerez Industrial.

El jerezano está encantado con su regreso a Marbella porque "viví allí momentos maravillosos tanto a nivel personal como deportivo" y sueña con su triplete particular, un segundo salto de categoría y firmar el gol del ascenso, que además le permitiría renovar. "Soñar es gratis y a cualquiera le gustaría", comenta seguro de las opciones que tiene su equipo de sorprender primero al Ciudad de Lucena y luego "al rival que se ponga delante".

"El campo en el que tenemos que jugar aún no se conoce pero si es el Antonio Lorenzo sería bonito y emotivo para mí, lo prefiero. Allí subí con el Marbella en mi primera temporada y repetir con el Xerez DFC sería impresionante. Cada vez que pienso en mi paso por aquel equipo se me pone la piel de gallina", subraya.

"Debemos ir a 'full' a por ellos desde el primer minuto, a ver si marcamos pronto"

La cuenta atrás ha comenzado para los azulinos con la entrada en la penúltima semana de trabajo y Narváez admite que "estamos con muchas ganas, ya preparando el partido bajo las directrices que nos está marcando el míster y deseando de que llegue la hora. Es un partido en el que nos jugamos la temporada y debemos ir a 'full' a por ellos desde el primer minuto, a ver si les hacemos un gol en la primera media hora, que sería decisivo, les obligaría a arriesgar. De todos modos, también tendremos que ser prevenidos, no pueden marcar porque el empate les vale al ser segundos y necesitaríamos dos goles".

El calor pasa factura y también la inactividad por el coronavirus. De este modo, el mediapunta xerecista es de los que piensan que "los cinco cambios van a ser importantes, el míster tiene un abanico más amplio para reactivar el partido si los necesita y para oxigenar al equipo en el caso de ir ganando y necesitarlo".

Lanzado en sus reflexiones sobre la eliminatoria también advierte: "Sobre el papel todo se pinta muy bonito pero luego la realidad sobre el césped marca otras cosas. El Ciudad de Lucena tiene una buena plantilla, que ha estado arriba toda la temporada, le gusta tener la pelota y también querrán ganar. El empate les vale pero no querrán correr riesgos".

"Todo el mundo da como favorito al Betis pero lo va a tener bastante complicado"

Sergio Narváez es de los que piensan que "el primer partido de este 'play-off' es el complicado, si pasamos a la final ascendemos sí o sí porque el equipo está trabajando muy bien. Con el Ciudad de Lucena nos la jugamos a una carta pero en la final todo sería distinto con el equipo que te toque. Todo el mundo habla del Betis Deportivo pero si miras las estadísticas no le ha ido muy bien con los equipos de arriba, ojo con el Utrera, que es el tapado y tiene un equipazo. Con tan poquito margen de error, el que esté más seguro es el que se va a llevar el partido. Todo el mundo dice que es favorito el Betis pero no lo veo tan claro, lo va a tener complicadísimo".

Recuerda que "nosotros, por ejemplo, aquí en Chapín le pusimos las cosas muy complicadas y nos empataron con un gol en el descuento y el Utrera le ganó en su campo y empató en Sevilla. De todos modos, eso queda un poco lejos. Estamos centrados en el partido ante el Ciudad de Lucena, que es el importante. Es difícil porque no podemos encajar goles, tenemos que tener la cabeza puesta en el juego al cien por cien y no bajar los brazos. Si no estamos bien defensivamente lo vamos a pasar muy mal".

"El apoyo del público sube la adrenalina y ese plus nos va a faltar, es una pena"

Narváez, al igual que sus compañeros, lleva "mal jugar sin gente en la grada. Te cuesta, el fútbol sin público es feo y frío. Ahora que estamos viendo todos por televisión los partidos de Primera y Segunda sin aficionados te quedas con unas sensaciones extrañas. A los jugadores lo que nos gusta es que haya público, que los aficionados te animen, te aprieten... Esa adrenalina que sube en gran parte es gracias al público y ese plus nos va a faltar, es una pena. Me hubiese encantado que los nuestros se hubiesen podido desplazar, esta afición se lo merece y está deseando de que llegue el 'play-off' cuanto antes".

El mediapunta lamenta que "estos encuentros no se puedan jugar en Chapín, ver nuestro campo casi lleno hubiese sido una pasada. A esta ciudad le falta tener un equipo en Segunda B porque lo tiene todo. Los partidos serán sin público pero no descarto que más de un aficionado tire para Marbella y nos apoye desde fuera. La gente tiene muchas ganas de ascenso. Si lo logramos la próxima temporada puede ser muy bonita. Ojalá se pueda ir consolidando poco a poco este proyecto que arrancó en 2013".

Bajo su punto de vista, "las cosas se están haciendo bien pero ascender cada temporada es muy complicado, no hay que tener prisas. No subir no sería un fracaso ni mucho menos, sólo una decepción porque lo tenemos ahí. Recuerdo que cuando firmé en el Marbella lo que me convenció fue precisamente el proyecto. El referente es el Éibar, un modesto que es capaz de mantenerse en Primera con humildad y pocos recursos. El Xerez DFC debe mirarse en ese espejo, ir creciendo poco a poco y conociendo en cada momento las limitaciones que existen cada año".