Zurdo: "Especular ante el Xerez DFC sería un error"

Zurdo, lateral del Ciudad de Lucena, asegura sobre la eliminatoria ante el Xerez DFC que se presenta "igualada, se va a decidir por pequeños detalles. Cuando se sale a disputar un partido de ese tipo no se piensa si vale o no vale el empate, es un partido importante, sabemos lo que puede significar un ascenso para el club, para la ciudad y para mucha gente". Además, añade que "sería un error ir a especular, no lo hemos hecho en todo el año y no lo podemos hacer ahora. Tenemos que salir a hacer nuestro fútbol, que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí". Sobre el Xerez DFC, apunta: "Tiene buena plantilla, con buenos jugadores, como nosotros. Estamos muy ilusionados y confiamos en nuestro juego. Cuando ya ves que está el partido más cerca te empieza a entrar un poquito más el hormigueo en el estómago, que es normal".