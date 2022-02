El Xerez DFC, frente a un examen en Chapín que no puede suspender

El Xerez DFC tiene este domingo (12:00) en Chapín un examen que no puede suspender para no dar otro paso atrás en la lucha por conservar la categoría. El cuadro azulino no debe contemplar otro escenario que no suponga convencer y ganar ante una afición muy enfadada al Panadería Pulido, un cuadro canario que ha mejorado, pero que hasta la pasada jornada era colista del Grupo IV de Segunda RFEF y que fuera de su campo ha sumado sólo seis puntos. Curiosamente, uno más que los xerecistas, hecho que refleja lo mal que lo están haciendo lejos del Municipal.

Los de Pérez Herrera deben demostrar esta vez que todo lo sucedido durante una turbulenta semana -cónclave con los técnicos, luego reunión con la directiva y el llamamiento a la afición con un mensaje institucional- tras el fracaso contra Las Palmas Atlético (1-0) les ha servido para tomar buena nota de lo que no deben hacer sobre el verde. Se encuentran clasificados en la 13ª plaza y en 'play-out' con 25 puntos, por los 13 de su rival.

La grada está expectante y necesitada de buenos gestos. El plantel del Xerez DFC sabe que sus incondicionales son fieles y que saben reconocer su esfuerzo. Ni una mala palabra ni un mal gesto cuando lo dan todo sobre el terreno de juego.

Además, con los pésimos números que presenta fuera, un único triunfo, precisamente en la primera vuelta ante su rival de este domingo, y dos empates, Mérida y Mensajero, en la primera vuelta, no puede dejar escapar puntos de un campo que debe ser un fortín y por el que a día de hoy pasan gran parte de sus opciones de conservar una categoría que tanto cuesta conseguir.

Un mes sin ganar

El Xerez DFC también lleva un mes sin ganar. Encadena cuatro jornadas sin conocer el triunfo, con tres derrotas fuera de Jerez -Lepe, Villanueva y Las Palmas- y un empate hace dos jornadas en el Municipal contra el Mérida. El equipo azulino no suma de tres desde que el pasado 29 de enero se impusiera al Cacereño por la mínima en casa.

Para este trascendental encuentro el técnico xerecista, que se ha convertido en el epicentro de las críticas durante toda la semana, recupera a futbolistas importantes en su esquema que la pasada jornada no pudieron actuar. Curro Rivelott y Bello vuelven tras cumplir sus respectivos partidos de sanción y Oca y Álex Cruz una vez superadas sus lesiones.

En cuanto al once, presentará cambios en todas las líneas por las altas. En la portería repetirá el joven Mario de Luis y en la defensa, Marcelo y Urtzi Iriondo ocuparán los laterales y todo apunta a que Oca y Alberto Durán vuelvan a formar pareja en el centro del zaga. Al centro del campo volverá Curro Rivelott junto a Poley, con Jacobo o Manu Baeza y Bello escorados a las bandas y Máyor y David Grande en la punta de lanza.

Esa es la alineación que puede tener más opciones de salir de inicio siempre y cuando el entrenador jerezano se decante por apostar por el 1-4-4-2 que viene utilizando últimamente. Si recupera el 4-3-3, lo normal es que David Grande dejase su plaza a Manu Baeza o Jacobo.

Para este choque están convocados todos los jugadores de la primera plantilla excepto el portero César, que ya ha comenzado a realizar algún trabajo junto al resto del grupo, pero aún le queda para volver, y también el guardameta del filial Rafa Albert.

Socorro, ilusionado

El Panadería Pulido San Mateo aterriza en Chapín como penúltimo clasificado, con sólo dos triunfos, siete empates y trece derrotas. De todos modos, llega en el mejor momento de la temporada y así lo reconoce Juan Carlos Socorro, técnico del conjunto insular, en declaraciones a los medios oficiales de su club. "Para nosotros los partidos son todos finales desde hace tiempo y se presentan todos como una última oportunidad. Para ellos, que están ahí abajo peleando también empiezan a serlo y no será fácil, pero este encuentro nos llega en un buen momento".

Su equipo logró la pasada jornada su primera victoria como local al imponerse al Vélez por 2-0 y la anterior la consiguió a finales de noviembre en Antequera. No ha sumado de tres, pero ha mejorado y ha sido capaz de plantar cara a rivales de la parte alta de la tabla e incluso adelantarse en el marcador en escenarios complicados como el Murube de Ceuta o el Romano José Fouto de Mérida.

El entrenador hispanovenezolano sabe que el reto de su equipo es complicado, pero están dispuestos a pelear hasta el final. "Nos falta sumar fuera para mantener la ilusión y tenemos claro que todo pasa por puntuar en Jerez. Si somos capaces de lograr un resultado positivo allí y ser fuertes en casa, puede que las matemáticas nos ayuden, pero no servirán de nada si no sumamos en Chapín".

Respecto a la mejoría experimentada, Socorro destaca que "no me extraña porque ya llevábamos muchas jornadas mostrando un buen nivel aunque los resultados no nos han acompañado. Competimos ante el Montijo, Mensajero, Ceuta o Cacereño y el triunfo ante el Vélez nos debe servir para que los futbolistas no se sientan inferiores a nadie. El otro día disfrutaron y jugaron, se quitaron la presión. El equipo ha mejorado un mundo, ha ganado experiencia, ya conoce la categoría y ojalá no llegue tarde. De momento, la ilusión está ahí. Ganar siempre te da otra motivación, tenemos ilusiones renovadas y vamos a pelear los puntos en Jerez".

Para este encuentro, el Panadería Pulido tiene varias bajas por Covid y la de Uday, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones, ya que vio la quinta ante el Vélez.