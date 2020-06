El Xerez DFC se pone en marcha esta tarde

Ninguno de los jugadores del Xerez Deportivo FC ha dado positivo en las pruebas del coronavirus y la plantilla podrá empezar a entrenar esta tarde con todos sus efectivos. Los resultados de las pruebas serológicas a las que se sometieron futbolistas y cuerpo técnico han sido todos negativos, una buena noticia que permite al equipo azulino reiniciar los entrenamientos con normalidad de cara al play off de ascenso a Segunda B de dentro de mes y medio en Marbella.

Para cumplir con el protocolo de la desescalada, la plantilla del Xerez DFC se dividirá en dos grupos de 10 futbolistas en la vuelta a los entrenamientos: el primero se ejercitará a las 19:30 horas y el segundo lo hará a las 20:30, tanto el jueves como el viernes. El club recuerda que no está permitida la entrada a los aficionados al campo Pepe Ravelo, pudiendo acceder tan solo el personal autorizado del Xerez DFC.

Como quiera que todavía no se pueden utilizar los vestuarios de Chapín, los futbolistas acudirán al Pepe Ravelo ya vestidos con ropa de entrenamiento, accediendo al Anexo por la puerta de la avenida Chema Rodríguez que hay entre el hotel B&B y el Palacio de Deportes. Mañana viernes se mantendrá el entrenamiento con la plantilla dividida en dos grupos de 10 futbolistas en sesión vespertina idéntica: la primera tanda a las siete y media de la tarde y la segunda una hora después, ambas en el Anexo Pepe Ravelo.

En estos primeros días de la vuelta a los entrenamientos primará el trabajo de readaptación al balón, con Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, al frente de las operaciones. El técnico azulino contará con cuatro canteranos que reforzarán los entrenamientos del primer equipo en esta preparación de la fase de ascenso: el portero Borja Villegas, los defensas Beni y Basto y el interior Salvi, que pasarán esta misma mañana las pruebas del coronavirus.

De igual forma, también participará en los entrenamientos Jesús López, que sigue recuperándose de su lesión de ligamentos. El centrocampista, cedido por el Recreativo de Huelva, no recibirá el alta antes del play off y tampoco podría jugar ya que no tiene ficha -que el Xerez DFC utilizó primero para Chico Díaz y luego para Antonio Sánchez-, pero el cllub entiende que el trabajo en el terreno de juego servirá para avanzar en su recuperación.