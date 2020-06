Dani Aguilar, preparador físico del Xerez Deportivo FC, está más que ilusionado con la vuelta a los entrenamientos ya de cara al 'play off' de ascenso a Segunda B que aguarda al equipo azulino en Marbella. Con seis semanas de entrenamiento por delante antes del choque con el Ciudad de Lucena, el 'profe' xerecista asegura que hay tiempo suficiente para que el equipo llegue en condiciones óptimas a pelear por el salto de categoría.

-¿Qué planificación hay para estas semanas antes del 'play off'?

-No las hemos planificado tan a largo plazo porque vamos a ir trabajando a más corto plazo: hemos hecho planificación de estas dos primeras semanas y luego iremos planificando semana a semana. Si todo va bien empezamos a entrenar el jueves pero también estamos a expensas de concretar en la reunión con el Ayuntamiento, en base a lo que nos autoricen veremos. Digamos que el Ayuntamiento tiene el último visto bueno. Si todo va bien y siguiendo también con la normativa, el jueves empezaríamos a entrenar en grupo pero sería un entrenamiento individual porque no puede haber contacto entre los jugadores. Y ya el lunes podríamos entrenar todo el equipo junto. Vamos a entrenar jueves y viernes y ya volveríamos el lunes con todo el equipo para entrenar toda la semana menos el miércoles y el domingo.

-¿Jueves viernes servirán entonces para calibrar cómo llegan los futbolistas?

-Vamos a tener una primera toma de contacto, por eso vamos a empezar el jueves aunque sea de forma individual para ver cómo están los jugadores. Cuanto antes empecemos, mejor, porque aunque vaya a ser un entrenamiento individual, los futbolistas van a tener balón, que es ahora mismo lo que más nos preocupa porque correr sí que han corrido mucho pero ahora llega la readaptación a los movimientos con balón, todo lo que es fútbol en sí, y cuanto antes empecemos, mejor.

-Algún futbolista de Primera ha comentado en la vuelta a los entrenamientos que lo que más le costaba era el control del balón...

-Es que aunque los jugadores hayan estado corriendo y hagan cosas, el hecho de tener balón cambia todo, cambia la manera de correr, la técnica de correr, y por eso cuanto antes empecemos, mejor. Los jugadores no son solo de correr, son futbolistas, no de atletismo, y ese es nuestro objetivo, por eso si podemos empezar antes, mucho mejor, para esta readaptación al fútbol. Digamos que es parecido a una lesión, al principio se hace una readaptación a lo que es la carrera, los movimientos específicos de fútbol, y luego en última instancia la readaptación termina con balón, y eso lo que queremos empezar porque ya llevamos cinco semanas corriendo.

-Que la plantilla pueda entrenar al completo ya el próximo lunes es un paso adelante en su trabajo...

-Sí, es lo más importante. Si fuese de manera individual sería más lento; si fuera de manera grupal también sería una ventaja pero el hecho de que esté todo el grupo es mucho más cómodo y aunque al principio esté todo el equipo vamos a hacer pequeños grupos porque no podemos empezar el lunes jugando al fútbol: de no tocar un balón en tres meses a jugar un partido hay todo un proceso que es el que tenemos más o menos planificado, y la vuelta a jugar un partido con normalidad no puede ser en la primera semana. Sería correr mucho y podría pasar como en Alemania, que ha habido muchas lesiones. Por eso nuestra idea es ir poco a poco.

Al cuerpo técnico azulino le "encantaría" jugar algún amistoso: "Sería fantástico"

-¿Hay previsto algún amistoso antes del 'play off'?

-Ojalá. No sé si se puede pero a nosotros nos encantaría. Creo que sería lo mejor no solo para nosotros sino para evitar lesiones. Hemos previsto jugar pero contra nosotros mismos, que no es lo mismo. Nuestra intención es jugar partidos aunque sea contra nosotros mismos porque al final, por mucho ejercicio que hagas, un partido es totalmente diferente. Si pudiésemos jugar un amistoso no sé, contra el Industrial que está en 'play off', sería fantástico aunque parece que va a ser complicado.

-¿Hay margen suficiente para que el equipo llegue en buenas condiciones al 'play off'?

-Sí, hay tiempo suficiente porque ya llevamos semanas de entreno aunque no hayan sido con balón. Han sido casi cinco semanas de carrera y ahora tenemos otras seis semanas de entrenamiento de fútbol, con balón. Sí va a haber tiempo.

-¿Qué se trabaja ahora al principio, la resistencia o la velocidad?

-En realidad vamos a hacer una readaptación en general, no unas capacidades antes que otras sino que las capacidades en el fútbol se presentan de una manera específica y lo que vamos a tratar es de esa manera específica a todas. Quizá se haga un poquito más de hincapié en la fuerza porque es la capacidad que a lo mejor menos se ha podido trabajar por eso de estar en casa pero vamos a intentar trabajar de manera específica el fútbol, no vamos a dejar una semana una y luego otra, vamos a trabajar todas con especial atención a la fuerza.

-Y con el balón muy presente...

-Digamos que el 80% o un 90% va a ser con balón.

-Estará deseando que llegue el jueves...

-La verdad es que sí, ha pasado tanto tiempo que se echa mucho de menos. Ya cada vez lo vez más cerca, ya entran los nervios y ya está uno deseando volver a entrenar y volver a competir.

-Si todo sigue por el buen camino no va a haber problemas para que se juegue la fase de ascenso...

-Creo que no, ahora parece que estamos bastante bien. Tendría que pasar una desgracia para que no se pudiera jugar. Nosotros tenemos controles, nos volveremos a hacer los test más adelante, cerca del partido, y estamos tomando las medidas necesarias.