El Xerez DFC, obligado a romper su racha de empates ante un asequible Sevilla C

El Xerez DFC encara este domingo (17:00) su segundo partido consecutivo como local en Chapín ante el Sevilla C con la imperiosa necesidad de sumar de tres y cortar la dinámica de cuatro empates consecutivos que ha frenado su progresión en la tabla. Los de David Sánchez, tras sus igualadas contra Utrera, Pozoblanco, Salerm Puente Genil y la última con el Bollullos, no pueden permitirse un tropiezo frente a un segundo filial blanco en la zona baja de la clasificación y que acumula nada más y nada menos que trece jornadas sin vencer.

El cuadro azulino, que es ya el único conjunto invicto como local, lleva diez citas sin caer, pero seis igualadas en una decena de partidos son demasiadas para hacerse con un puesto en la zona de play-off. En estos momentos, el equipo es sexto con 29 puntos y está a sólo dos del Bollullos, que es quinto y el que establece el corte con la zona de privilegio. Los onubenses reciben en el Eloy Ávila a La Palma en el derbi condal y los xerecistas estarán muy pendientes de ese resultado, ya que si los de Mario Rodríguez no vencen y ellos sí lo hacen estarían otra vez en play-off.

El pasado domingo, los xerecistas firmaron un empate a cero en el Municipal en un partido con poco fútbol y frente a un Bollullos muy defensivo, pero este domingo todo será diferente. Los jóvenes sevillistas juegan y dejan hacerlo y los azulinos tienen una buena oportunidad para demostrar su potencial y ofrecer su mejor versión para quedarse con el máximo botín. Los blancos llegan tras perder en el Jesús Navas el pasado viernes por 1-2 frente al líder Xerez CD en un choque en el que compitió siempre.

Lista de convocados

El mercado de fichajes se cerró el pasado jueves y el club ató a última hora la contratación del atacante Álvaro Garrido, que se ha unido a los que han ido llegando de forma progresiva, Teté, Javi Díez, Pablo González, Alberto Durán y David León. La plantilla, de todos modos, no está cerrada y el club intentará ahora contratar a un delantero con ficha P en paro para buscar ese hombre gol que necesita, la única forma de hacerlo una vez concluido el plazo legal para realizar incorporaciones.

David Sánchez cuenta para este encuentro con las bajas en defensa del capitán Antonio Oca, al que al menos le restan dos semanas para recuperarse de su lesión, y Beny, ausencia indefinida por enfermedad. Por contra, el técnico ha podido incluir en la lista a Álvaro Garrido. Junto a todos los futbolistas disponibles del primer plantel (17) ha citado al central canterano Galafate y al atacante juvenil Jaime Fernández, que está teniendo minutos en los últimos compromisos. De esos 19, uno se quedará fuera y tendrá que seguir el encuentro desde la grada.

En cuanto al once, el entrenador azulino no suele realizar demasiados cambios y frente al Sevilla C, salvo sorpresa, no se esperan demasiados, aunque en la mediapunta ahora tiene más opciones y Carri, Ilias, Teté y Garrido pelean por dos plazas. El resto de la alineación puede ser la misma de las últimas jornadas, sin descartar tampoco la presencia de Marcelo en el lateral derecho en lugar de Beto Plaza.

Promoción de entradas

Chapín registró la pasada jornada ante el Bollullos una buena entrada, con más de cinco mil espectadores en las gradas, después de que el club lanzase una promoción de entradas a cinco euros que ha vuelto a repetir esta semana. Además, ha repartido localidades en diferentes colegios de la ciudad.

El equipo necesita a sus aficionados en este tramo final de temporada y la entidad se lo está poniendo fácil para que puedan acudir en un buen número a respaldar a un bloque que se ha abonado al empate.