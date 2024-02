"El Sevilla C te puede pintar la cara perfectamente como le dejemos jugar"

El Xerez DFC afronta este domingo (17:00) en Chapín su segundo encuentro consecutivo como local frente al Sevilla C y lo hace con la intención de sumar de tres después de encadenar cuatro empates seguidos. Los azulinos necesitan doblegar a un rival de la zona baja de la clasificación para encaramarse a los puestos de play-off, que se les están resistiendo. En estos momentos, son sextos con 29 puntos, por los 31 que acumula el Bollullos, que es quinto.

David Sánchez, entrenador azulino, encara la cita con optimismo pero sin confianzas, avisa de la calidad del filial, pide a sus jugadores máxima intensidad y concentración para ganar y romper la racha de empates y piensa que "vamos a sufrir para meternos en el play-off, pero estoy muy animado y tengo mucha confianza".

–¿Cómo encara su equipo el partido ante un Sevilla C que no gana desde el pasado mes de octubre?

–Con muchas ganas, a ver si rompemos esta racha de empates. Siempre que se aproxima un fin de semana y tenemos la oportunidad de sumar más tres estamos expectantes. En esta oportunidad, nos medimos a un rival que lleva mucho tiempo sin ganar, pero encaja pocos goles. En Pozoblanco perdió 1-0 de penalti y la pasada semana en su casa fue superior y no mereció la derrota. Nos vamos a encontrar a unos chicos muy jóvenes, que técnicamente son muy buenos, muy rápidos y que se van a motivar en un escenario como Chapín. Como no estemos bien con balón, muy cerca de ellos y les dejemos jugar nos pueden pintar la cara perfectamente. Es un filial, he jugado muchos años en filiales y ya sabemos todos que como tengan el día, como no tengas ese punto de agresividad, de contundencia, de intensidad, te pintan cara y más en este escenario. Ellos sufren en campos más pequeños, de césped artificial, en malas condiciones por su juventud, pero en Chapín pueden estar más cómodos. Nos vamos a medir a un buen rival.

–¿Nota obsesión en el equipo por entrar en play-off después de estos cuatro empates?

–No. En Pozoblanco nos pusimos 0-2, fuimos superiores y pudimos ganar, en Puente Genil el empate sí que fue justo porque el partido no me gustó y el otro día, aunque en casa hemos hecho partido mejores, también tuvimos opciones, hicimos cosas para ganar, recuerdo sólo tres tiros del Bollullos entre los tres palos. Somos exigentes y la gente también, así que al jugador le mostramos que no nos vale con eso. Lo vuelvo a repetir, el domingo tenemos un partido muy complicado y como no se mentalicen de lo que tenemos que hacer y les dejemos jugar y estén cómodos nos van a pintar la cara. Me gustaría que todos el domingo vengamos con positividad, que hasta que el árbitro no pite el final hay posibilidades. El otro día, tuvimos tres o cuatro ocasiones para meterla en los últimos cinco minutos. Vamos a tirar todos del carro, quedan tres meses y medio de competición y hay que apretar. Está en manos de los jugadores y en las mías dar ese paso y hacer una piña para lograr el objetivo del play-off.

–¿Le falta al equipo un plus para explotar mejor las diez jornadas que acumula sin perder?

–No lo estamos haciendo mal, llevar diez jornadas sin perder es regularidad, pero nos está faltando ese jugador que marque goles que nos hubiesen dado puntos y el equipo es muy joven, que ha cometido errores pequeños que nos han costado puntos. Uno lo piensa y en casi todos los empates hemos estado cerca de la victoria, pero esto es fútbol y no nos vale. Estamos en la sexta posición y nos tenemos que meter arriba lo antes posible y empezar a ganar como antes de Navidad. Vamos a sufrir hasta el final para meternos en play-off, que es el primer objetivo. Ojalá lo podamos conseguir, estoy muy animado, tengo mucha confianza y ya, por suerte, se ha cerrado el mercado, aunque aún podemos meter a alguien. Ya nos toca centrarnos en el verde, que ese no miente, y a partir del domingo empezar a ganar para romper la racha.