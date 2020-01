El Xerez DFC disputa este jueves un partidillo con el Jerez Industrial

El Xerez DFC continúa con su puesta a punto de cara al trascendental encuentro del domingo ante el Pozoblanco en Chapín (17:00) y este jueves por la tarde se mide al Jerez Industrial en un partido de entrenamiento en La Juventud (19:30).

Los azulinos han entrenado en la mañana de este miércoles en La Canaleja y Josu Uribe ha podido contar con todos sus futbolistas, aunque Zafra sigue trabajando a menor ritmo y a, el único jugador descartado para recibir a los cordobeses junto al sancionado Fran Ávila, que aún debe cumplir dos encuentros de castigo tras su expulsión frente al Arcos.

Tanto Javi Casares, que el martes no trabajó con el grupo, como Bello e incluso Chico Díaz dieron muestras de estar ya recuperados y preparados para jugar salvo contratiempo de última hora.

El técnico asturiano podrá trabajar este jueves sobre hierba natural, el viernes dará descanso a los futbolistas y el sábado terminarán de perfilar los detalles del compromiso ante el Pozoblanco en Chapín.

Los azulinos se medirán a un equipo en descenso directo con sólo 21 puntos y con la baja por sanción de Ito, que vio el pasado domingo su quinta tarjeta amarilla frente al Cpria en el Municipal en una cita que terminó en tablas.

El cuadro de Los Pedroches no le ha tomado el puso a la competición y le está condenando su falta de regularidad primero de la mano de Javier de la Torre y después con Javi Moreno. El primer técnico firmó un mal inicio de temporada, tanto que le costó el cargo. Sumó cinco derrotas, un empate, en la primera jornada ante el Sevilla C, y no logró ninguna victoria.

En la jornada 7ª, sumó el primer triunfo gracias al partido que tendría que haber disputado ante el Écija y esa semana fue aprovechada por la directiva para llevar a cabo el relevo en el banquillo.

El exjugador del Córdoba lleva al frente del plantel quince jornadas y sus registros son mejores que si antecesor en el cargo pero tampoco le han dado para salir del descenso. En esos encuentros, ha ganado cinco, empatado dos y perdido ocho. Fuera de casa ha logrado su mejor resultado, goleó al Córdoba B 1-4. Como visitante, además de esos tres puntos, Moreno arañó un empate frente a Los Barrios.

Hay más números que están lastrando a los cordobeses. Hasta el momento han encajado 40 goles y es el segundo peor equipo de la categoría en ese apartado junto al Córdoba B. Sólo el Rota, que ha recibido 45, es peor.

En cuanto a puntos, tampoco destaca como visitante. Empató en la Ciudad Deportiva ante el Sevilla C en la primera jornada y superó al filial del Córdoba en la 16ª, en su único triunfo real lejos del Municipal.