Javi Casares no ha entrenado esta mañana en La Canaleja con el resto de futbolistas del Xerez DFC y en su lugar se ha ejercitado en el gimnasio por precaución, con lo que en principio no deberá tener problemas para reaparecer el próximo domingo en Chapín contra el Pozoblanco, choque en el que los xerecistas quieren volver a sumar los tres puntos ante su afición y así acelerar en la carrera hacia el play off de ascenso. Tampoco ha participado Zafra, al que le queda todavía un poco más para volver a integrarse por completo en la dinámica del grupo.

Los demás futbolistas del primer equipo han entrenado junto con los canteranos Rubén, Moi y Cristian a las órdenes de Uribe en el césped artificial en una sesión en la que Edet -que el lunes entrenó aparte- ya participó con el grupo y tanto Bello como Chico Díaz completaron el trabajo de principio a fin acreditando su puesta a punto para el Pozoblanco.

Uribe trabajó por separado, primero con la defensa y después con los delanteros, movimientos tácticos y ejercicios con y sin balón, mientras el otro grupo ensayaba jugadas de uno contra uno con remates a portería. La sesión acabó con un partidillo a lo ancho del campo y victoria del equipo de los goleadores Amin y Rubén, anotando Bello de penalti por los rivales.

El Xerez DFC volverá a entrenar mañana en La Canaleja en sesión matinal y el jueves tiene previsto ejercitarse en el estadio Chapín.