El Xerez DFC, pendiente de Mika

La plantilla del Xerez DFC ha comenzado a preparar la importante cita del domingo en el San Juan Bosco (17:00) ante el Utrera, un rival directo en la lucha por los puestos de ascenso que va lanzado y que en la primera vuelta empató a cero en Chapín. En estos momentos, ambas escuadras están separadas por cuatro puntos. Los azulinos suman 52 por los 48 de los sevillanos.

Uribe, ya sin problemas tras la bajada de tensión que sufrió al final del partido, no podrá recuperar a Mika, lesionado ante Los Barrios y que hasta el lunes no será sometido a varias pruebas en Beiman para determinar el alcance de sus problemas en los isquiotibiales de la pierna derecha. Esta ausencia en ataque se suma a la de Antonio Sánchez.

Horas después de firmar un triunfo vital en Chapín, que le coloca en la segunda plaza, los azulinos han llevado a cabo este viernes una sesión de trabajo de recuperación, ya que el desgaste ante los gualdiverdes fue importante.

Los técnicos prepararon un entrenamiento suave, conscientes de que entre un partido y otro van a transcurrir pocos días y el rival tendrá uno más de descanso, ya que jugó el miércoles ante el Coria.

El Utrera, que ha declarado este partido ante el Xerez DFC medio día del club, ha sido capaz de remontar el vuelo a medida que ha ido avanzado la competición y ya está metido de lleno en una pelea que llegó a tener a lejos.

Jesús Galván tiene la baja de Juanjo, por motivos laborales, y recupera a Manuel Arana y tiene en Marrufo a uno de los jugadores más a tener en cuenta. A balón parado es muy peligros y ha anotado en lo va de Liga siete goles, dos de penalti y otros dos de falta directa. Otro de los futbolista que se encuentra en un buen estado de forma es Plusco, que ha vuelto tras su paso por el Jaén.

El cuadro hispalense no arrancó bien la temporada. De hecho, no ganó su primer partido hasta que en la sexta jornada se impuso en el San Juan Bosco al Sevilla C y por la mínima.

A medida que ha ido avanzando la Liga, la escuadra dirigida por Galván ha ido tomándole el pulso a la competición y desde el pasado mes de noviembre sólo ha perdido dos encuentros y los dos fuera de casa.

Cayó por 3-1 ante el Salerm Puente Genil en el mejor momento de los pontaneses y no volvió a tropezar hasta que el Ceuta le derrotó por 3-2 en el Murube el pasado día 2 de este mes de febrero. En su siguiente salida, también perdió frente al Sevilla C por 1-0.

El último equipo que logró sorprenderle como local fue el Antoniano el 27 de octubre (0-1). Desde entonces, no ha cedido puntos en su campo y ha sumado 29 en toda la Liga, sólo uno menos que el cuadro xerecista, que ha logrado 30 entre La Juventud y Chapín.