El Xerez DFC esboza su nueva política para el filial y el juvenil de División de Honor

La configuración del plantel del Xerez DFC de cara al curso 23/24 en el Grupo X de Tercera RFEF va lenta, aún no ha realizado ninguna contratación ni ha anunciado ninguna renovación, sólo tras finalizar la liga comunicó de forma oficial el adiós de Bello, Quesada, Álex Quesada, Álex Rasines, Manuel Baeza, Erik Aguado, Álex Menéndez y Carri, pero la actividad en la parcela deportiva es frenética y en el club trabajan también para elaborar las plantillas tanto del filial de Primera Andaluza como del cuadro juvenil, que se estrenará el próximo curso en División de Honor, la máxima categoría. Deberán ser bloques competitivos, que surtan de efectivos a David Sánchez.

El club ya ha confirmado que a las órdenes de Ismael Pérez estarán futbolistas que van a realizar la pretemporada con la primera plantilla -Samu, Galafate, Salvi, Sebas, Juanma Vargas, Pepito y Juan Chaves-, otros que llegarán en periodo de prueba, como los tres nigerianos captados por Juan Carlos Ramírez en su estancia en el país africano en Semana Santa, y otros que ya han firmado como Alexander. De todos los elegidos -el club también está pendiente de futuro de Hugo y Mariscal-, algunos tienen opciones de ocupar plaza sub-23.

El filial, de este modo, estará integrado por estos futbolistas, más todos los juveniles que han cumplido y pasan a sénior -siete u ocho- más seis o siete jugadores que llegarán en las próximas semanas para completar el plantel en los puestos necesarios.

El caso del juvenil, que tendrá que medirse a los mejores equipos de Andalucía, Ceuta y Melilla, es mucho más complejo, ya que la plantilla se ha quedado bastante mermada. Por un lado, hay jugadores como Hugo Martínez que tiene ofertas importantes y se va a marchar y la mayoría ha cumplido la edad. De este modo, el club va a tener que incorporar al menos a una docena de jugadores con cierto nivel, ya que la categoría es complicada y al club no quiere perderla. Algunos de ellos ya están seleccionados a través de un seguimiento que le han realizado durante toda la temporada pasada, pero ahora las negociaciones deben fructificar y no es fácil.

El objetivo que la entidad le marca tanto a Ismael como a Juan Carlos es que los dos equipos proyecten jugadores para el primer equipo, en una campaña en la que el salto de categoría será menor tras el descenso. Aún así, el objetivo de completar una buena temporada a nivel deportivo también es contemplado por todos.

El Xerez DFC B, que la pasada temporada se salvó finalmente del descenso en un grupo muy complicado, hará frente a otra campaña dura en una Primera Andaluza que su técnico conoce a la perfección. Volverá a verse las caras con escuadras potentes como Rota, que ha descendido de Tercera RFEF, Roteña, Jerez Industrial, Guadalcacín, Puerto Real, Trebujena o Chiclana.

Por su parte, el División de Honor también tendrá como rivales a equipos de todos los clubes andaluces de Primera, Sevilla, Betis, Cádiz, Granada o Almería, con un potencial importante.