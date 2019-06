El Xerez DFC ya sabe que no podrá usar Chapín en verano

El Xerez DFC ya sabe que no podrá utilizar Chapín durante la pretemporada y que, en función del tiempo que duren las reformas que el Ayuntamiento va a llevar a cabo en el césped el Municipal, hasta es probable que no pueda comenzar la Liga como local en su campo.

Representantes de la Delegación de Deportes se han reunido este jueves con Rafael Coca, presidente azulino, su directivo Juanma Rubio y Edu Villegas, director deportivo xerecista, durante más de una hora y les explicaron al detalle los pasos que van a seguir para el inicio de la reforma y los que tendrán que dar ellos luego.

Todo está a expensas de la firma con la empresa que va a llevar a cabo la obra y los técnicos municipales esperan que arranque como máximo en quince días.

De entrada, Rubio detalló tras la cita que "estamos satisfechos, el Ayuntamiento nos ha expuesto los plazos que toca seguir y de temas técnicos no hemos podido hablar nada porque hasta la próxima semana no se adjudica la obra a la empresa que se va a hacer cargo de la reforma del estadio. Una vez superado ese trámite, en una semana como máximo empezarían las obras".

En cuanto a al reforma, la valoró de forma positiva porque "llevamos padeciendo el problema del césped desde hace muchas temporadas y si en verano vamos a sufrir entre comillas esa reforma para que el campo se recupere y no nos tengamos que ir ni fuera de Chapín ni de Jerez durante la temporada pues es para estar contentos. Llevamos tiempo solicitando una solución para el problema y ya va a ser una realidad. Nos han comentado que van a realizar una reforma entera, con aireamiento e incorporación de arena y tierra nuevas".

Las mejoras que se van a llevar a cabo durante el verano en el césped implican que el equipo no va a poder utilizar el estadio, algo que asumen. "Aunque hay que esperar, es complicado que en agosto podamos trabajar en el estadio, por lo que el trofeo de La Vendimia no se podría celebrar. Aún así, insisto, no debemos precipitarnos, ya cuando nos reunamos con la empresa nos detallarán los plazos".

La Liga arranca el 25 de agosto y si para esa fecha Chapín no estuviese apto, "habría que meditar qué hacemos, si pedimos jugar fuera o solicitamos otra instalación en la ciudad. Sería una decisión conjunta a tomar con la dirección deportiva, tendríamos que estudiarlo. Se planteará lo que sea más beneficioso para el club".