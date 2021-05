El Xerez Deportivo FC tendrá nuevo presidente el próximo 10 de junio si la candidatura de Ignacio de la Calle al sillón del club es la única que finalmente se presenta al proceso electoral abierto desde el pasado 17 de mayo.

El abogado jerezano, hijo de Sixto de la Calle, fundador de la entidad en 2013, presentó su candidatura en sociedad el pasado miércoles en el Hotel Jerez, donde se dieron cita varias de las personas que irán con él en la nueva junta directiva, además de conocidos xerecistas como Pepe Ravelo, expresidente de la entidad, y José Antonio Pérez-Rendón, entre otros muchos.

En esta presentación, De la Calle dio a conocer los objetivos que afrontará su junta, adelantó que otorgará plenos poderes deportivos a José Manuel Pérez-Herrera, que será mánager general, y advirtió de que se retiraría si alguna otra candidatura da el paso apelando a que no quiere "romper la unidad del xerecismo".

No parece que vaya a ocurrir, dado que Rafael Coca, todavía presidente de la entidad, anunciaba este jueves que no se presentaría a la reelección y que tampoco pasará a formar parte de otra directiva, ni él ni su junta. De este modo, se cierra esa puerta e Ignacio de la Calle tiene vía libre para ser proclamado presidente de la entidad sin necesidad de que haya elecciones, aunque todavía se tienen que cumplir una serie de plazos que no pueden verse más acortados.

De entrada, la comisión electoral aprobaba este mismo jueves el censo electoral definitivo, que estará a disposición de los socios en la entidad, aunque no se colgará en la página web por cumplimiento de la normativa dispuesta en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En total, son 1.600 socios los que tienen derecho a voto en unas elecciones.

La comisión, además, está a la espera de que Ignacio de la Calle presente formalmente una candidatura -aunque ya tiene los avales necesarios (80) quiere aglutinar un mayor respaldo social- que tiene que cumplir con los requisitos que se establecen en el artículo 49 de los estatutos del club:

Ser español o extranjero residente. Ser mayor de edad. Hallarse en pleno uso de los derechos civiles y no estar sujeto a sanción disciplinaria deportiva que lo inhabilite. Ser miembro de la Asamblea General con una antigüedad mínima ininterrumpida de cuatro años en el Club en el momento de presentarse. No ostentar cargo directivo en otra entidad deportiva. Presentar la candidatura con el aval de socios que se señala a continuación, adjuntando escrito de aceptación de todos los candidatos integrados en la misma.

Las candidaturas se presentarán a la comisión electoral en listas cerradas y completas, especificando el cargo para el que se presenta cada candidato, conforme a lo establecido en los Estatutos, con el aval mínimo del 5 por ciento de los asambleístas. El censo electoral es de 1.600 personas, por lo que las candidaturas deben presentar 80 avales ante la comisión electoral.

El plazo para la presentación de candidaturas acaba el próximo martes 1 de junio y tres días después (el 4), la comisión electoral las admitirán abriendo un plazo de dos días hábiles para posibles impugnaciones o reclamaciones. Al ser los días 5 y 6 de junio inhábiles por ser fin de semana, este plazo corre a los días 7 y 8. El 9 volverá a reunirse la comisión y, si como todo apunta hay una sola candidatura, se proclamará a ésta el 10 de junio en virtud del artículo 11 del reglamento electoral: "En caso de que existiera una sola candidatura, que reúna los requisitos establecidos, sus componentes serán proclamados Presidente y miembros de la Junta Directiva, sin necesidad de constitución de la Asamblea y votación".

De este modo, Ignacio de la Calle, en caso de ser el único candidato, será proclamado nuevo presidente del Xerez DFC el próximo día 10 de junio, ahorrándose el club y los socios 19 días en un proceso que se alargaría hasta el 29 de junio en caso de haber dos o más candidatos, ya que en caso de comicios habría que sumar los ocho días de campaña electoral, tres más hasta el día de la Asamblea General de la votación y proclamación provisional y otros ocho hasta la proclamación definitiva.