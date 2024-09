Abraham y Bello pasan revista al inicio de liga del Xerez DFC

Jerez/Abraham, ariete del Xerez DFC, y Antonio Bello, director deportivo azulino, han hecho balance del excelente inicio de liga del equipo en su regreso al Grupo IV de Segunda RFEF, un arranque que se ha convertido en el mejor en las tres temporadas del combinado xerecista en la categoría. Los de David Sánchez marchan invictos y han sumado cinco puntos, con dos empates y un triunfo, el del domingo en El Rosal frente al Cádiz Mirandilla (0-2), en una cita que acabaron con nueve por las expulsiones de Beto y Jacobo.

Abraham Gómez Fernández (Málaga, 19/02/98) se convirtió en el primer fichaje de los azulinos para este curso avalado por sus registros la pasada campaña en el Grupo X de Tercera RFEF en las filas del Pozoblanco. Fue uno de los máximos artilleros de la categoría con 16 dianas en 35 partidos, ninguna de penalti, y la última, curiosamente fue en Chapín en la cita de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso.

El punta se ha adaptado perfectamente al grupo y ha disputado los tres encuentros que se han jugado hasta el momento, los dos últimos como titular. Y en su primera rueda de prensa como xerecista, que le ha servido como presentación, ha explicado que "es un placer estar aquí y no me importó esperar cuando recibí la propuesta antes del ascenso. Nos enfrentamos la pasada temporada en liga y en el play-off y me encantó tanto el club como lo que transmitía el míster y también la afición. Es muy bonito jugar aquí, defender este escudo y a esta ciudad por todo lo que representan".

Ambicioso y con ganas, se considera un delantero "trabajador y sacrificado, eso no se puede negociar. Voy a intentar igualar el número de goles del pasado año y si no puedo, al menos hacer los máximos posibles, aunque no me pongo techo. Los delanteros vivimos del gol, pero eso va por rachas, unas veces soplando entran y en otras ocasiones no hay manera. Me estoy sintiendo muy bien, me he adaptado muy bien, la pretemporada fue genial y el inicio de liga, también. Tenemos una plantilla muy amplia y todos tenemos que dar el ciento por ciento en cada entrenamiento para ser titular. Al haber pocos fichajes, tanto el cuerpo técnico como los compañeros nos han recibido bien, esa unión tan fuerte que había y que permitió ascender al equipo se está notado".

Sobre el buen comienzo de liga del equipo, no esconde que "estamos muy contentos, pero tenemos que ir partido a partido luchando todos a una. Ahora me estaba acordando de mi presentación la temporada pasada cuando me fichó el Pozoblanco. Me preguntaron por el objetivo y allí dije que el objetivo era la permanencia en Tercera, pero que por qué no podíamos aspirar a más y lo mismo digo aquí. Somos un equipo recién ascendido y tenemos que cerrar la permanencia cuanto antes y luego por qué no. Lo dejo ahí y ya está.

El Xerez DFC logró su primer triunfo el domingo en el derbi ante el filial del Cádiz, Abraham lo considera justo y recuerda que "con las dos expulsiones y el 0-0 parecía que podía estar complicado y los aficionados se preocuparon, pero nosotros siempre damos lo máximo, tuvimos la oportunidad, nos pusimos por delante y pudimos hacer el 0-2 y para casa. Nosotros, pase lo que pase, vamos siempre a por los tres puntos en el campo que sea".

Abraham está feliz en el Xerez DFC y confía en lograr retos importantes. / Xerezdfc.com

"La afición es increíble"

El cuadro azulino esta temporada debe disputar la Copa RFEF para aspirar a la Copa del Rey y el calendario de encuentros comienza a ser apretado. Los jugadores lo llevan "bien. Al tener una plantilla grande es más fácil cuadrar minutos, pero se está viendo que todos contamos porque los que están saliendo del banquillo están aportando igual o incluso más que los que salimos de titular. Con una plantilla más corta, sobre todo con viajes tan largos como los que tenemos ahora a Melilla y Águilas seguidos, sería más complicado. De todos modos, nuestro principal reto ahora mismo es el Orihuela. Lo estamos preparando muy bien a todos los niveles e intentaremos ofrecer nuestra mejor versión.

El punta ya sabe lo que es jugar en Segunda RFEF y es de los que tienen claro que el Grupo IV es muy complicado, es el que más ascensos tuvo el año pasado y el Orihuela se quedó a las puertas y va a intentar lo mismo este año, por eso he dicho que el partido va a ser muy complicado. Es un grupo difícil, pero cualquiera le puede ganar a cualquiera, esto es fútbol y no hay que tener miedo".

Por último, valoró la importancia que tiene el apoyo de la grada. "En la ida en la liga ante el Pozoblanco ya se notó el empuje de esta afición como visitante y como local es impresionante. Me gusta ese ambiente, en campos cerrados y pequeños se nota mucho, pero aquí en Chapín es increíble con la acústica del estadio. Los noventa minutos se los pasan enteros animando y eso cuando te quedan pocas fuerzas te ayuda a dar lo máximo".

Bello, satisfecho y confiado

Por su parte, Bello, que presentó al jugador, en Chapín se ha mostrado muy satisfecho con el atacante y ha querido agradecerle "tanto a él como a su representante la paciencia que tuvieron durante el play-off esperando que estuviésemos en esta categoría para unirse a nuestro proyecto y estamos encantados de tenerle en nuestra plantilla. Nos va a sumar goles porque es un delantero que trabaja muchísimo y es muy inteligente".

El director deportivo valora de forma positiva el comienzo liguero, pero se muestra cauto. Vamos partido a partido, aunque el inicio fue complicado contra el Estepona, uno de los gallitos de la categoría. Confío mucho en el vestuario que tenemos, en el cuerpo técnico que tenemos y en los jugadores, especialmente en casa. Y eso que aquí empatamos con el Torremolinos en nuestro mejor partido de los tres, tuvimos muchas ocasiones, fuimos dominadores y merecimos los tres puntos. No me extraña que este equipo esté dando este rendimiento porque viene con la dinámica del año pasado, hemos mantenido la base y la gente que ha llegado está aportando mucho".

También valoró la importancia "de la Copa RFEF, pero lo más importante ahora es ganar al Orihuela y luego ya tendremos tiempo de pensar en el Melilla. Teneos una plantilla amplia y el míster puede distribuir los minutos como crea conveniente. De todos modos, insisto, lo importante es ganar al Orihuela y si podeos sumar los tres puntos, pues no perder".

Apoyo a David Gallardo

Por último, tuvo palabras de apoyo y ánimo para David Gallardo, periodista de Canal Sur Radio que ha sufrido graves amenazas en los últimos días. "Quiero mostrar mi apoyo tanto en nombre del club como en el mío por las amenazas que ha recibido, que están totalmente fuera de lugar. Hay que hacer algo ya, no se puede mirar hacia otro lado con este tipo de actos".