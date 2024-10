Alberto Durán y Oca, al margen del grupo en la vuelta al trabajo del Xerez DFC

Jerez/El Xerez DFC, que ha disfrutado de dos días libres tras una semana con tres encuentros y dos desplazamientos largos a Melilla y Murcia, ha regresado este miércoles a los entrenamientos en el Anexo Pepe Ravelo para comenzar a preparar el duelo ante la Balona de este domingo (18:00) en Chapín. Los azulinos, que cosecharon un empate a cero ante el Águilas que bien pudo ser un triunfo, están centrados ya en un compromiso difícil ante un histórico venido a menos en este tramo inicial de la competición. El cuadro albinegro está confeccionado para pelear por el ascenso y, en estos momentos, ocupa plaza de descenso con cuatro puntos, después de un triunfo, un empate y tres derrotas.

La escuadra azulina, la única invicta del Grupo IV, regresará a Chapín para encarar un choque en el que buscará conservar su condición y, de paso, sumar los tres puntos de la temporada como local, ya que hasta el momento sólo ha ganado un partido y fue fuera, en El Rosal frente al Cádiz Mirandilla (0-2).

La semana pasada fue muy negativa para los xerecistas en lo que a lesiones se refiere, ya que en La Espiguera contra el Melilla en Copa RFEF perdió al joven central Salguero, que sufre un edema óseo en la rodilla derecha que le tendrá apartado de los terrenos de juego casi un mes, y en El Rubial ante el Águilas, Antonio Oca aguantó la primera mitad, pero en el descanso se tuvo que quedar en la caseta por problemas en los isquios de la pierna derecha. El defensa se ha realizado pruebas y no sufre ningún tuvo de rotura, pero continúa con molestias, este miércoles ha trabajado de forma específica y fuera del grupo y es duda.

Mientras, Alberto Durán, otro de los centrales de la plantilla que arrastra problemas, sigue mejorando, pero aún no puede entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. El de Jédula sólo ha podido disputar dos encuentros esta temporada, los dos primeros, Estepona y Juventud Torremolinos, y no está descartado para el domingo.

El Xerez DFC este jueves pisará Chapín, el escenario del encuentro, y ya David Sánchez tendrá más claro si recupera a los dos jugadores a uno de los o dos, en el peor de los casos, debe improvisar, ya que solamente contaría con Hugo Carrillo como central disponible.

Miguel Rivera, técnico de la Balona, desesperado en la banda ante el Don Benito. / Andrés Carrasco

La Balona, con dudas

Mientras, la Balona también ha comenzado este miércoles la preparación de una cita en Chapín ea la que llega con mucho en juego tras la mala imagen mostrada ante el Don Benito en casa en un partido que perdió por 2-3 en el descuento en un saque de esquina que nunca debió conceder. El equipo de Miguel Rivera no transmite y no acaba de enganchar a la afición con su juego decepcionante, que le ha conducido a encadenar cuatro jornadas seguidas sin vencer. Abrió el curso con un triunfo por la mínima en el Municipal contra el Antoniano y, a partir de ahí, a menos. Cayó goleada de forma estrepitosa ante el Almería B por 4-1, luego también sucumbió en casa ante el San Fenando (0-2), empató a cero ante la Deportiva Minera y revés otra vez como anfitrión ante uno de los rivales más modestos del grupo.

Los jugadores han cerrado filas en las últimas horas, apuestan por hacer piña y mantener la calma para revertir la situación y no acusar en exceso la presión de una grada que no acaba de entender qué le pasa al equipo.

Rivera no suele cambiar sus planteamientos en lo que a sistema de juego se refiere. Apuesta por línea de cuatro y un delantero referente, Jack Harper. Y lo que sí suele hacer es intercambiar bastante las piezas porque no encuentra su once tipo. De hecho, en la mediapunta ha utilizado a tres jugadores diferentes, Fran Carbiá, Fuentes o José Antonio.

A Chapín llegará con la baja de Carlos León y los técnicos están intentando recuperar por todos los medios al atacante Fran Carbiá, que arrastra algunas molestias y es seria duda. Por contra, volverá David Hernández al lateral derecho una vez cumplido su partido de sanción.

Los balonos entrenarán este jueves en Marbella, en las instalaciones de la Dama de Noche, propiedad del presidente Andrés Roldán, ya que no pueden pisar el césped del Municipal porque está recibiendo cuidados especiales de cara al partido de la selección española sub-21, que se medirá a Kazajistán el próximo jueves día 10.