¿Qué equipos de Segunda RFEF siguen invictos junto al Xerez DFC?

Once que presentó el Xerez DFC en El Rubial frente al Águilas.

Jerez/El Xerez DFC ha comenzado la liga 24/25 en el Grupo IV de Segunda RFEF respondiendo a las expectativas y de forma notable. El cuadro de David Sánchez mantiene la inercia positiva con la que finalizó el pasado curso logrando el ascenso ante el Jove Español en San Vicente del Raspeig en una tanda de penaltis agónica y tras cinco jornadas disputadas se ha convertido ya en el único equipo invicto de su grupo. Los azulinos han cosechado un triunfo y tres empates y los números podían ser mejores si se tiene en cuenta que en algunos partidos mereció más. Son octavos con siete puntos.

La escuadra azulina abrió la campaña con un importante empate a uno en Marbella ante el Estepona, en una cita que empezó perdiendo en el tramo inicial de la primera parte tras un gol de Ramón Blázquez y luego igualó con un penalti transformado por Ilias. En ese partido, los xerecistas ya comenzaron a demostrar que habían tomado nota de los problemas que el curso pasado les costó solventar. Apostaron, sin perder su identidad, por un juego más directo. El técnico cuenta esta temporada con más arsenal y puede apostar por infinidad de variantes.

En la segunda jornada, el Xerez DFC recibía en Chapín al Juventud Torremolinos y repitió resultado en su puesta de largo ante su afición (1-1). Los xerecistas también empezaron perdiendo con una diana justo antes del descanso de Fran Castillo en uno de los escasos acercamientos visitantes después de haber disfrutado de bastantes opciones. En el segundo acto, su empuje le permitió empatar con otro gol de un inspirado Ilias ante un adversario que acabó con diez por la expulsión de Fran Gallego a la hora de partido.

Rafa Parejo celebra junto a sus compañeros el 0-1 que abría la cuenta en El Rosal. / Xerezdfc.com

El triunfo, en El Rosal

En la tercera fecha y fuera de casa llegó el primer triunfo y único hasta el momento. El combinado azulino superó con claridad al Cádiz Mirandilla en El Rosal por 0-2 en un choque que se resolvió en un tramo final polémico, con las expulsiones de Beto Plaza y Jacobo, el 0-1 del Xerez DFC de penalti transformado por Rafa Parejo y gol anulado a los amarillos por un fuera de juego que los locales consideraron dudoso. En ese choque, el conjunto de David Sánchez volvió a demostrar que ha madurado y lo sacó adelante con dos acciones a balón parado, de pena máxima y con una falta lateral que botó Beny y remató de cabeza Salguero.

Tras esa importante victoria, el equipo volvía a Chapín para recibir al gallito Orihuela y cuajó un gran partido, pero no pudo con un adversario potente y una vez más comenzó perdiendo (2-2), su punto flaco desde que comenzó el curso. Una vez más, el balón parado fue el protagonista y la escuadra xerecita, además, terminó jugando con dos puntas. Chuli adelantó a los visitantes con un golazo y en dos acciones de estrategia, el Xerez DFC remontó. Abraham igualó de cabeza en un saque de esquina y Juan Andrés firmaba la remontada también de cabeza en una falta de Asier. Y ya en el descuento, jarro de agua fría. Penalti de Oca que transformó Pitu.

El domingo, después de una semana dura por el enfrentamiento de Copa RFEF ante el Melilla en La Espiguera (1-0), los azulinos se plantaban en El Rubial para medirse al Águilas, otro de los combinados llamados a estar arriba, igualaron a cero y conservaron su condición de invictos, pasando a ser el único equipo del Grupo IV que no ha perdido. San Fernando y Juventud Torremolinos eran las otras dos escuadras que no habían caído y lo hicieron en Linarejos ante el colíder Linares el primero (2-1) y en Chapín contra el Xerez CD (3-1) el segundo.

Los otros invictos

En los otros cuatro grupos de la categoría también hay escuadras que no han perdido y que forman un selecto club. En el Grupo I, sólo el Numancia no ha encajado aún una derrota. Es líder con 13 puntos tras cuatro victorias y un empate. En el Grupo II hay más esucadras que no ha sucumbido aún. El Éibar B es el único conjunto de toda la categoría que ha hecho pleno y manda en la tabla con 15 puntos. Además, SD Logroñés y UD Logroñés tampoco han perdido (tres triunfos y dos igualadas) y el filial del Deportivo cuenta por tablas sus cinco enfrentamientos. En el Grupo III, Sabadell, Atlético Baleares y el filial del Elche, el Ilicitano, tampoco saben lo que es caer y en el Grupo V, Getafe B, que es líder, y Cacereño son los combinados que mantienen a cero su casillero de derrotas.