Bello, director deportivo del Xerez DFC: "El grupo es muy duro"

El Xerez DFC ya conoce los nombres de sus rivales en Segunda RFEF para el curso 24/25 tras su ascenso en San Vicente del Raspeig ante el Jove y volverá a verse las caras con muchos de los que fueron sus adversarios en las dos campañas -21/22 y 22/23- que militó en esta categoría antes del descenso a Tercera. Los azulinos volverán a visitar Villanueva de la Serena, Don Benito, Granada o Murcia.

Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, conoce a la perfección esta categoría, ya que militó durante dos campañas con el equipo azulino en ella y durante diez temporadas seguidas jugó en la extinta Segunda B defendiendo otras camisetas. El xerecista subraya que "esperaba algo así en cuanto a la composición si analizamos lo que han hecho en otras temporadas, esperaba a los equipos de Murcia y a los extremeños. Al final, los han repartido y no es una sorpresa tampoco".

Bajo su punto de vista, será "un grupo muy duro, muy complicado. He jugado en la zona de Murcia y allí todos los equipos son fuertes. La Minera, por ejemplo, va a tener un presupuesto altísimo, han fichado a Francis Ferrón, uno de los mejores delanteros y de los máximos goleadores durante las últimas campañas, el UCAM es fuerte, el Águilas, también... Y con los andaluces nos pasa igual. Tendremos que medirnos al Linares, al San Fernando o a la Balona, un club al que le tengo un cariño especial porque me trataron fenomenal. Después de Jerez, es el lugar en el que mejor me han tratado. Todos nos salió bien porque una temporada jugamos el play-off de ascenso a Segunda A y en la otra nos quedamos a un paso de lograrlo. Me hará mucha ilusión regresar a La Línea. Además, sigue el Orihuela".

"Hay que ser realistas y no podemos salir diciendo que vamos a jugar el play-off, pero, insisto, nadie nos va a quitar la ilusión"

El salto entre Tercera y Segunda RFEF "lo notarán los jugadores, las categorías están para algo. Hay mucho más nivel. Nuestro objetivo será la permanencia, porque nuestro presupuesto es humilde comparado con el de otros clubes, pero es no quiere decir que no tengamos el máximo nivel de exigencias. Somos el Xerez DFC y tenemos que salir a todos los campos a ganar. Primero, tenemos que lograr los 43 o 45 puntos que se necesitan para asentarnos en la categoría y, luego, veremos. Tenemos muy reciente el descenso y lo importante es que el club siga creciendo. Tenemos que dar pasos cortitos, pero firmes".

Bello recuerda que "hay que ser realistas y no podemos salir diciendo que vamos a jugar el play-off cuando hay diez o doce equipos con más opciones, pero, insisto, nadie nos va a quitar la ilusión. Nuestro objetivo es mantener el boque y reforzarlo para darle al míster más armas, para que tenga un fondo de armario que no tuvo la pasada campaña. En invierno, hizo lo que pudo y su trabajazo fue inmenso, sacó el máximo rendimiento a todo lo que tenía y ascendimos. Estamos intentando darle lo mejor dentro de nuestras posibilidades".