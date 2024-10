Beto explica la polémica final del Xerez DFC-Linares

El Xerez DFC no encuentra la forma de salir de la espiral de empates en la que se ha instalado desde que comenzó la temporada. Acumula siete, cinco de forma consecutiva, en ocho encuentros, con un triunfo, frente al Cádiz Mirandilla en El Rosal (0-2) en la tercera jornada de liga. Con diez puntos es decimoprimero, pero la igualdad esta tanta en la categoría que se encuentra a dos puntos de la zona de descenso que marca el Don Benito y a tres del play-off que delimita el Xerez CD.

Este domingo, los de David Sánchez recibían al Linares, que llegaba como líder, y volvió a firmar tablas (1-1) y sigue sin ganar en casa. Los azulillos se adelantaron en el marcador con una diana de Hugo Díaz y en la recta final del partido marcó Beto Plaza, que fue suplente y entró al verde para reemplazar a Marcelo, que tenía una tarjeta amarilla. "Acabamos con sabor agridulce por la última jugada, pero sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los equipos más potentes de la liga, que tiene el objetivo de ascender".

El partido terminó con una acción polémica, en la que el árbitro decreta penalti sobre Teté tras ser derribado pegado a la línea lateral del área y luego rectifica y lo deja en falta. El lateral se muestra asombrado y ha explicado que "no he visto nunca eso, el árbitro pita penalti, pero luego decide cambiarlo. De todos modos, no hay excusas y hay que seguir trabajando".

Anotó de cabeza el tanto de la igualada en el minuto 80, que es el primero de este curso, y se siente "feliz y contento por ayudar al equipo, pero un poco triste por el empate y no lograr la victoria. En la jugada, oí a Jacobo por detrás decirme que no llegaba, que entrara yo y rematé de cabeza".

Sobre la racha de igualadas, cree que no lastra al equipo: "Seguimos sin perder y eso es muy importante, especialmente de cara a los rivales porque saben que es muy difícil ganarnos, pero ya llegarán los triunfos, hay que seguir trabajando como hasta el momento, que lo estamos haciendo bien".

Y, al igual que David Sánchez, técnico xerecista, no se olvidó del aliento que recibieron desde la grada. "La afición siempre está con nosotros, nunca nos deja y estamos muy contentos con su respuesta".