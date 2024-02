El corazón azul de la candidatura a la presidencia del Xerez DFC 'Queda mucho por sentir' ya late con fuerza

El corazón azul de la candidatura a la presidencia del Xerez DFC 'Queda mucho por sentir' encabezada por Sebastián Alonso de Medina ya late y es más que una realidad y ha comenzado la cuenta atrás para ganarse la confianza de los socios que acudan a las urnas a finales del próximo mes de marzo. La candidatura ha visto la luz en las instalaciones del Hotel B&B, en una terraza abarrotada, en la que Alonso ha estado arropado por integrantes de la junta directiva de Rafael Coca, en la que fue vicepresidente.

Sebastián Alonso se ha mostrado tan feliz como emocionado al presentar su candidatura, un proyecto que nació hace ya siete u ocho meses con la única intención de "hacer un bien a nuestro club y que supone una ventana de aire fresco" y recordó de forma cariñosa a "Juan Bellido, que hoy sería su cumpleaños. Fue la primera persona que nos llamó a tres o cuatro integrantes que ahora formamos parte de esta candidatura cuando se celebraron las primeras elecciones. El embrión de este grupo está muy satisfecho con todos los integrantes que hemos podido reclutar·.

Bajo su punto de vista, es "un grupo joven, no exento de formación y que reúne muchas cualidades, valores y que posee mucho xerecismo. Me gustaría transmitir a todos los aficionados serenidad y confianza. Los valores que este club mantiene son los valores de esta candidatura. Hemos preparado con mucho mimo un proyecto en el que se ven reflejadas todas las áreas importantes del club, entre las que se encuentran dirección deportiva, cantera o Fundación. Defenderemos a nuestro club, pero, como decía Ramón Molina, ni contra nada ni contra nadie".

Bajo su punto de vista, los socios "son nuestro gran tesoro y hay que cuidarlos, queremos darle vida. Les queremos transmitir que todo lo que hagamos se hará siempre desde la perspectiva razonada. A veces, tendremos que tomar decisiones un poco complejas y de máxima responsabilidad y, en esos momentos, será vital acercarnos a ellos y explicarles el por qué de las cosas".

Sin información de las cuentas

Alonso es optimista y cree que su grupo "puede entusiasmar para que nuestro club y nuestra afición vuelvan a sentir ese corazón que nosotros reflejamos en nuestro logo. Y la frase que dijo nuestro gran Edu Villegas en Puente Genil cuando comentó porque todavía queda, pues le damos respuesta. Queda mucho por sentir y ojalá que así sea".

Apuntó igualmente qué puede aportar su candidatura al socio a nivel económico y deportivo. "Como comenté antes, la frescura de nuestras caras nuevas es importante. Todas las personas que se han involucrado tienen las ideas claras y todos saben que a este Xerez hay que posicionarlo donde queremos todos y sabemos que puede estar y eso se logra con trabajo y respetando los valores que no se pueden perder nunca en el xerecismo".

Por último, matizó que la situación económica actual del club "no la conocemos. Hemos solicitado al club las cifras, pero no tenemos datos reales. Lo que tenemos son números aproximados, lo que el presidente Jesús Viloita comentó en la última asamblea. Sabemos que los números no son halagüeños, pero no tenemos constancia legal de los datos".

Los retos de Bello, el ascenso y la cantera

Antonio Bello, que será el responsable de la dirección deportiva, quiso aclarar antes de entrar en detalles que ha dejado de lado su proyecto con la agencia de representación para la que iba a trabajar cuando colgara las botas para "dejarme la vida en mi club durante las veinticuatro horas, no sería honesto hacer otra cosa. "Estoy muy ilusionado con esta posibilidad que me brinda esta candidatura. He pasado seis temporadas en este club y lo conozco bastante. Siempre seré transparente al socio, que es la parte fundamental del club".

Sobre la parcela deportiva, con dos vías en función de la categoría en la que milite el equipo, destacó que "la idea es centrarnos en hacer un bloque de jugadores que forme la columna vertebral del equipo y en dar mucha importancia a la cantera en el primer equipo. Debe ser una de las bases de este club, algo fundamental, y mucho más teniendo al juvenil de División de Honor. Los chavales deben sentirse partícipes y tener claro que pueden llegar al primer equipo".

También dejó claro que "el club está en estos momentos en una situación un poco complicada, aunque se están haciendo las cosas bien, el nivel de exigencias me gustaría aumentarlo un poco. Recuerdo que en mi etapa en el club con Edu Villegas la exigencia era máxima, cuando íbamos a cualquier campo éramos el Xerez y teníamos que ganar y eso no es que se haya perdido, pero sí da la impresión que ese nivel se ha rebajado. Hay que subir ese nivel porque el objetivo es que el equipo esté cuanto antes en Segunda RFEF".

Álvaro Orúe y la proyección de los jóvenes

Por su parte, Álvaro Orúe, que sería el máximo responsable de la cantera, agradeció a los candidatos la confianza que han depositado en él "para un puesto de tanta responsabilidad en un proyecto basado en la cantera. Nuestro principal objetivo es normalizar la proyección del jugador del cantera en el primer equipo y no esperar sólo a situaciones de inestabilidad económica o deportiva. Jerez tiene potencial de sobra, tanto por número de habitantes como por número de clubes federados. Debería de haber más presencia de jugadores locales en el primer equipo".

Otro de los grandes retos a nivel de cantera de esta candidatura es "la labor social que se cumple, es vital la función formativa del niño, que está por encima del futbolista. Pretendemos que exista acercamientos con la familia para ir un poco de la mano en la educación del niño".

Además, considera que "de puertas hacia fuera es necesario mejorar las relaciones institucionales de la cantera con los clubes locales y de la comarca para intentar cerrar acuerdos de colaboración, cooperación o filialidad. Si vamos de la mano, será más factible tener éxito y lograr mejores metas".

Por último, desveló que ya se ha creado un grupo nutrido de voluntarios del club que está realizando labores de scouting "trabajando en una base de datos, en una iniciativa totalmente altruista, que habría que respetar, aprovechar y potenciar para que siga creciendo".