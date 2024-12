Combate nulo en el Vicente Sanz (0-0)

Once inicial del Xerez DFC en Don Benito con una camiseta de apoyo a Ivo, lesionado.

Combate nulo en el Vicente Sanz. El Xerez DFC no ha podido encadenar su tercer triunfo consecutivo ante el Don Benito y se ha tenido que conformar con un empate a cero que le debe saber a poco, ya que Ilias Charid falló un penalti justo antes del descanso. El encuentro, de todos modos, fue feo, espeso, con escasas oportunidades, aunque eso sí, hubo un equipo que quiso ganar y que comenzó apostando fuerte por ello, el azulino, y otro que no quería perder porque no tiene para mucho más. Con estas tablas, la escuadra de David Sánchez conserva la novena plaza con 21 puntos, los mismos que el Linares, y está tres del play-off de ascenso, a cinco de la zona de descenso y llega al derbi con dos unidades menos que el Xerez CD, séptimo con 23.

Marcelo por Oca

David Sánchez volvió a ser fiel al once que viene utilizando desde hace ya tres jornadas, desde que el equipo empató en el Pedro Garrido ante el Almería B, y sólo introdujo una variante. Marcelo volvía al lateral derecho tras cumplir su encuentro de sanción y Salguero, que ante la Minera actuó pegado a la banda por la ausencia del capitán, formaba pareja con Hugo en el centro de la defensa en lugar de Antonio Oca, que se quedó hasta fuera de la convocatoria. Matías Ramos repitió en la portería y para Beny fue el lateral izquierdo, con Parejo y Martínez en la sala de máquinas, Beto, Juaniyo e Ilias por delante y Abraham, en punta. Mientras, Juan Marrero se decantó por una alineación con el ex xerecista Erik Aguado pegado a la banda y Oussama arriba

El partido arrancó con una acción de peligro en cada área, aunque pronto las aguas se calmaron y el juego se volvió trabado, con faltas y acciones protestadas por unos y otros. De todos modos, los azulinos, a base de acciones a balón parado y de meter una marcha más que un rival tan defensivo como espeso, que se encomendaba a las segundas jugadas, comenzaron a ganar metros. En el 10', Sebas Gil tuvo que salir de puños para despejar una falta bien lanzada por Beny, en el 12' repelió también con los puños otra botada por Parejo y en el 18', Hugo Carrillo remató mal de cabeza un saque de esquina de Beny al segundo palo.

El Don Benito no daba señales de vida y sólo la velocidad de Enmanuel animaba a los calabazones, que en el 32', forzaron un saque de esquina al que sacó partido de cabeza Matheus y en el 33', obligaron a la zaga azulina cortar un pase de la muerte de Mario Sánchez. Los xerecistas seguían a lo suyo, llevaban el peso y, aunque no lograban tener acciones muy claras, sí que forzaban faltas y saques de esquina con los que apretar a un rival que no arriesgaba y que jamás jugaba en corto. Sin ideas, tampoco daban para más.

Penalti y fallo de Ilias

A base de insistir, en el minuto 42, Abraham, que siempre manda en el área, se giró con el balón controlado y el veterano Lolo Pavón le enganchó lo justo abajo como para que el ariete cayera. El colegiado no tuvo dudas y señaló pena máxima. Como siempre, Ilias agarró el balón con confianza, pero en esta oportunidad le quiso pegar fuerte en lugar de engañar al portero y tocar el balón con suavidad. Echó el cuerpo atrás y mandó el balón por encima del larguero. Los azulinos desaprovecharon la oportunidad más clara y tuvieron que conformarse con marcharse a la caseta con tablas en lugar de por delante en el marcador, que a los puntos lo merecían.

Matías salva el 1-0 y doble cambio

Ni Juan Marrero ni David Sánchez movieron el banquillo de inicio y regresaron al verde los mismos protagonistas que finalizaron el primer acto y el juego era frío, como la tarde. Los locales, aunque sin demasiado acierto, intentaban estirarse y en el 53' Matías Ramos se tuvo que emplear a fondo para despejar un disparo de Erik Aguado tras una acción de Oussama después de que los xerecistas se durmiesen y justo después un remate de cabeza del exazulino se paseó por el área.

El entrenador xerecista no tardó en realizar cambios para agitar el árbol y buscar soluciones en la medular y en el ataque. Se marchó Álvaro Martínez para que entrase el excalabazón Espinar y también se marchó Juaniyo y salía Teté, ausente las últimas jornadas con problemas visuales. El encuentro entraba en una fase en la que los xerecistas no se sentían cómodos y los aficionados desplazados apretaban para ayudarles.

Sin ocasiones

En el cuadro local, Javi Tapias entraba en acción por Ponce, pero seguía sin generar. Oussama era un islote. El 0-0 mantenía la emoción y la incertidumbre. Cualquier acción podía decantar el choque de cualquier lado. Y en el 72', una contra azulina con Beto por la derecha la terminó con un mal remate de Abraham. El juego era tremendamente espeso y embarullado y al Xerez DFC le costaba doblegar a un cuadro rojillo que en defensa se sentía seguro.

El Don Benito, pese a ser inferior al cuadro azulino, pisó el acelerador en los últimos minutos, aunque las fuerzas ya flaqueaban y había demasiadas imprecisiones. Ninguno de los dos conjuntos quería perder el botín logrado y los últimos compases y el descuento fueron de querer y no poder. Partido gris en una tarde fría y sobre un tereno de juego en mal estado.