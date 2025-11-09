Diego Caro: "No hemos estado finos"

Diego Caro, entrenador del Xerez DFC, lamentó que su equipo no fuse capaz de ganar a un Almería B que llegaba a Chapín hundido en la tabla después de siete derrotas consecutivas y con entrenador nuevo en la figura de José María Salmerón. Al técnico no le gustó el inicio de su equipo, aunque a raíz del 0-1 mejoró, tomó el control del juego y lograba empatar a doce minutos del final, aunque las ocasiones para darle la vuelta al marcador escasearon.

Pregunta.Diego, ¿qué valoración hace del partido?

Respuesta.Creo que entramos mal al partido, los primeros 15 minutos no me han gustado, no hemos estado bien, no hemos estado finos con balón, no hemos encontrado espacios libres. Hemos estado un poco desdibujados, ahí a partir del gol de ellos empezamos a crecer y creo que sólo se ha visto un equipo hasta el final. Hemos controlado bien las segundas jugadas, hemos ido a ataque, hemos metido muchos centros en área... La actitud del equipo creo que ha sido buena, el trabajo ha sido bueno, una pena que no hayamos marcado gol antes con todas las situaciones de área que hemos tenido. Si hubiéramos hecho el empate antes no hubiera dado para remontar, al final no se ha podido ganar el partido, un punto más y a seguir.

P.¿Qué lectura se puede hacer de no haberle podido ganar a un equipo que había perdido siete partidos consecutivos?

R.El Xerez Deportivo en casa debe de ganar siempre o por lo menos debemos de pensar eso y también dije en la previa que era un equipo que tenía más juego y mejores jugadores que puntuación. No creo que este equipo sea de 3 puntos ni de 4 puntos, creo que compite bien, tiene jugadores cerca del primer equipo ya, incluso que van con el primer equipo y por lo tanto creo que tiene buenos jugadores, incluso algunos de ellos como Marciano han tocado fútbol profesional. Es un filial con talento que el Xerez Deportivo ha tenido la capacidad durante 70-75 minutos de ser muy superior, incluso muy superior. Una pena que no hayamos hecho gol antes.

P.¿Qué difícil es ganar dos partidos seguidos?

R.Muy difícil, no hay ninguna perita en dulce, aquí ganar un partido, ya no dos, uno solo es muy difícil y al final hay que competir bien, hay que intentar tener los menos errores posibles, nosotros hemos tenido dos errores y uno nos ha costado gol y el otro casi. Prácticamente no recuerdo más ocasiones del Almería B. Tenemos que hacer bien las cosas desde el minuto uno hasta el noventa y tantos porque esta competición te exige eso.

P.¿Se debería haber explotado más el disparo desde fuera del área? Así, al fin y al cabo, ha llegado el empate.

R.Está claro que cuando los equipos se hunden en bloque bajo, coincido en que hay que insistir evidentemente en centros laterales y remates, pero insistir también en tiros de borde área. Hemos tenido dos faltas, una de Sergio que se ha ido arriba, y la de Julen por lo menos nosotros desde el banquillo la hemos visto dentro. Hay que tirar más de fuera del área. Julen ha tenido un par de ellas desde fuera del área con el golpeo tan bueno que tiene y l final le han tapado o no ha decidido tirar; Ilias igual. Coincido en que cuando un equipo se mete en bloque bajo, se cierra tanto como se ha cerrado el Almería hay que intentar tirar más de fuera del área y además porque tenemos buenos lanzadores, buenos golpeadores, como hemos demostrado el gol con Diego.

P.¿El cambio de Udom ha sido por algo físico? Es un futbolista que igual le habría venido bien al equipo en ataque los minutos finales.

R.No, no. Nos hacía falta tener mejor salida, un poquito más limpia y con Marcelo le da más dinamismo en la salida de balón de atrás, íbamos perdiendo, prefería tener un lateral un poco reconvertido ahí que un central central, al final vas perdiendo y en casa no le veía mucho sentido seguir teniendo prácticamente tres centrales. Además, estábamos controlando bien esa segunda jugada de ellos cuando enviaban; Rafa y Gandoy estaban controlando muy bien y estábamos ganando muchos duelos atrás, prácticamente no pasaban de medio campo y los teníamos muy controlados. Entonces he preferido meter a Marcelo por tener más pie hacia adelante y un poquito más de verticalidad, aunque a lo mejor sí es verdad que (Udom) nos podría haber dado más poder ofensivo en los últimos minutos. Pero bueno, al final todo no se puede tener, si quieres una cosa pierdes otra.