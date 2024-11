David Sánchez: "El San Fernando, con nuevo entrenador, es más peligroso"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, espera un partido "complicado" en el Iberoamericano de San Fernando ante un rival del que va a tener pocas referencias tras el cambio de entrenador después de la destitución de Antonio Iriondo y la llegada de Dani Mori al banquillo isleño. El entrenador azulino 'alucina' con el desplazamiento masivo de la afición, que agotó las 1.200 localidades facilitadas por la entidad 'cañaílla', y considera clave salir muy 'enchufados' al partido porque "ellos van a apretar a muerte en los primeros minutos".

Pregunta.Llega un partido que ha levantado una gran expectación, más de 1.200 aficionados se van a dar cita en el Iberoamericano. Un lujo poder jugar así.

Respuesta.Sí, cuando leí lo de la cifra y veo la repercusión me recordó a ese 8 de junio cuando Fran (Mateu, su segundo) y yo veníamos de Murcia y le contaba que veníamos a un club complicado por el descenso, había mucha negatividad y cuando firmamos y nos fuimos me dijo que era un reto y un objetivo de locos y que esto lo sacábamos. Y 17 meses después le hemos dado la vuelta a la tortilla a la situación que nos encontramos y estamos muy orgullosos, se nota que el club está supervivo y el alma es la afición. En la situación que estamos y que más de 1.200 personas estén allí, el tren, la forma de vivirlo antes... nos hace muy felices. Es verdad que no hay que mirar atrás, pero el club está en un momento muy bueno, en resultados nos gustaría estar mejor, pero un domingo a las cinco de la tarde, ya con las zambombas... muy orgulloso y muy identificado con el club, estamos en el camino correcto.

P.¿Qué partido espera en San Fernando?

R.Difícil, el cambio de entrenador no beneficia, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Le han quitado la tarjeta a roja a Julio (Iglesias), que es un jugador muy importante para ellos, es diferencial y viene de Primera RFEF; un equipo que miras el currículum de cada uno y da miedo, que seguramente darán una marcha más porque el futbolista es agoísta y con un cambio de entrenador el que no estaba jugando quiere entrar en los planes y nos vamos a encontrar un rival muy motivado y con muchas ganas y tenemos que estar mentalmente fuertes. Creo que va a ser un gran partido, el césped está en muy buenas condiciones y va a haber un ambientazo. La afición ha dado un paso adelante y nosotros tenemos que darlo también.

P.Sin estar dentro es difícil analizar qué le está pasando al San Fernando, pero como jugador habrá vivido situaciones similares con cambios de entrenador... ¿Qué le puede estar pasando a un equipo que hecho para ascender está en descenso?

R.No sé el interior, pero el entorno... que si el presupuesto, que si hemos hecho un equipo para ascender, que si hemos firmado a jugadores de superior categoría, que si un equipazo... eso es mentira en el fútbol, eso son comentarios de barra de bar. En fútbol cualquier equipo te puede ganar, hay que correr, hay que competir... La realidad es que han fallado tres penaltis que seguramente son cinco o seis puntos más; en los primeros partidos fueron muy superiores a los rivales pero la pelota no entraba y sí encajaban y puede crear dudas; la presión de que tienes que estar arriba y no lo estás... Yo he estado en esa situación y es muy difícil salir. Con el nuevo entrenador seguramente darán un paso adelante, seguramente serán un equipo más difícil e intentaremos que no cojan ese vuelo, los primeros minutos van a ser muy importantes, tendremos que salir muy fuertes.

R.Muchas veces escucho comentarios de barra de bar y esa no es la realidad. Me pasó de jugador, cuando bajas de Primera a Segunda te crees que te vas a pasear y no, como no espabiles eres uno más o incluso restas y cuando bajé a Segunda B creía que con mi calidad... y no, el tren pasa y la gente te come, si no corres en el fútbol estás liquidado.

P.Con el cambio de entrenador, ¿este San Fernando es más peligroso?

R.Con el cambio de entrenador puede que sea más peligroso, un San Fernando con buena dinámica te hace sufrir porque tiene mucha calidad, mucho talento, experiencia, lo tiene todo. Pero no empiezas bien, entran las dudas, el runrún, negatividad... No conozco el interior. Firmar jugadores de otras categorías no es fácil, hay que pensarlo porque hay que acertar, bajar de una categoría superior no es fácil, el jugador se cree que está por encima del bien y del mal y esa no es la realidad del fútbol, me ha pasado a mí como jugador. Por eso en el fútbol hay que tener la cabeza muy bien amueblada, si no tienes las cosas claras el fútbol te liquida.

P.El San Fernando lleva tres penaltis fallados y vosotros tres largueros en los minutos finales que hubieran supuesto más puntos. Situaciones similares...

R.Y un penalti pitado que luego no lo pitan... circunstancias de la vida. Le quitan ahora la roja a Julio (Iglesias), eso a nosotros no nos quitan una roja... Tenemos que centrarnos en el verde, en lo que ocurra en el césped. El otro día dimos un paso adelante en actitud y compromiso, en ganas en cada balón dividido y ahora tenemos que mantenerlo. Ya entrarán, tenemos gente con gol. Estoy contento con el equipo, trabaja bien, la categoría es muy igualada y difícil. Hemos dado varios palos que hubieran sido algunos puntos más, son pequeños detalles, estaríamos más tranquilos, pero la tranquilidad en este equipo es difícil. Necesitamos ganar y estar más tranquilos hasta por salud mental porque llevamos 17 meses siempre con finales, pero estamos acostumbrados, fuertes y con muchas ganas. Y superorgulloso de que la gente responda, la unión es lo que nos va a hacer lograr los objetivos, vivimos esto con mucha pasión y estos días que se ven estos números y la cantidad de gente que va a desplazarse sientes que todo merece la pena.