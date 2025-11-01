Diego Caro analiza al Antoniano: "Va a ser un partido súper complicado"

Diego Caro debuta este domingo en el banquillo del Xerez DFC en el duelo contra el Atlético Antoniano, un rival que atraviesa un gran momento deportivo, ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros y además pasaba este pasado jueves a la segunda ronda de la Copa del Rey tras eliminar al CD Castellón, todo un Segunda División A. El nuevo entrenador azulino ha tenido la ocasión de ver in situ tanto a su adversario contra el que debutará como al Almería B, el siguiente que pasará por Chapín en los dos choques consecutivos que los xerecistas tienen en casa y que han marcado en rojo para salir de los puestos de descenso.

El de Villa del Río se centra exclusivamente en el primer adversario, un Antoniano que "está está haciendo muy bien las cosas, conozco bien a Lolo Rosano, además me enfrentaba a él cuando estaba en cantera del Sevilla. Va a ser un partido súper complicado, tendremos que hacer bien las cosas, plantear bien el partido, a tener un plan de partido claro y a ganarlo, no hay otro. Ganar y a ilusionar a nuestra gente, a meterla con nosotros, a que nos ayude y nos apoye, que no dudo de ello, esa es nuestra obligación", comentaba el técnico en la rueda de prensa de su presentación.

El Antoniano viene de jugar el jueves partido de Copa del Rey y Rosano utilizó a siete jugadores habituales en sus onces iniciales, por lo que podría hacer rotaciones en Chapín. Caro espera, además, que el cansancio pueda hacer mella en los lebrijanos conforme avance el partido, ya que "los futbolistas no están adaptados a juegar domingo, miércoles y domingo, algo les debe de influir", aunque advierte de que "siempre y cuando nosotros seamos capaces de darle un ritmo al partido que les influya. Evidentemente, si salimos y somos capaces de darle el ritmo que requiera y someterlos y hacerlos correr y hacerlos trabajar y que tengan que repetir esfuerzos constantemente les va a afectar seguro, les afectaría a ellos y a cualquier equipo. Si no somos capaces de eso, evidentemente ellos harán un ritmo lento, el que les favorezca en cada momento y se les notará menos".