La directiva del Xerez DFC deja en manos de los socios la fecha de las elecciones

La junta directiva del Xerez DFC ha comparecido este viernes para ofrecer su versión sobre los acontecimientos en cascada que se han producido durante la semana en el seno del club, que arrancó con la destitución de Pérez Herrera como técnico del primero equipo, el nombramiento de Francis como nuevo entrenador y la dimisión de Ignacio de la Calle como presidente y todo lo que ello conlleva. Además, quiere consensuar con los socios la fecha para la convocatoria de elecciones y es partidaria de celebrarlas o cuando la temporada esté a punto de finalizar o una vez cerrado el plazo para realizar fichajes.

Pepe Gómez, secretario de la entidad, tomó la palabra en nombre de sus compañeros de junta, y subrayó sobre la salida de Pérez Herrera que "se debió exclusivamente a temas deportivos, no hay que buscar otras causas. Entendíamos que una victoria en ocho partidos era insuficiente para la plantilla que tenemos. Estamos convencidos de que puede dar más. Los puntos son los puntos y no habíamos llegado a los que creíamos. Le damos las gracias por lo bien que se ha portado. Ha sido el entrenador más exitoso de la historia de este club y, además, se ha portado realmente bien a la hora de rescindir el contrato, ha perdonado una buena cantidad de dinero".

Dimisión de De la Calle

Sobre el adiós del presidente, argumentó: "Para nosotros fue sorpresivo e inesperado, especialmente por las circunstancias en las que se produjo. La junta directiva tomó una determinación y él no ha acatado la mayoría por considerarla injusta. Nosotros formamos parte de esta junta y nos ponemos a disposición de los socios. No queremos mantenernos aquí de forma permanente. Lo único que buscamos manteniendo nuestros cargos es darle continuidad al proyecto, al club, a la plantilla... Sería irresponsable marcharnos ahora con una asamblea en noviembre. También hay convocada una extraordinaria y vamos a cambiar el orden del día. Aparcamos el tema de los estatutos y lo cambiamos por la convocatoria de elecciones".

Elecciones

Gómez calificó la semana de "frenética, de ahí también la demora en comparecer. Nos hemos tenido que reunir con la plantilla, con los técnicos y con la comisión jurídica del club para tener claro todo el proceso electoral, que arranca en el mismo momento en el que cesa o dimite el presidente. Lo que los estatutos no dejan claro es el plazo que debe transcurrir para fijar las elecciones".

Llegados a este punto, "nos vamos a reunir con la Unión de Peñas Xerecistas y convocaremos un Ateneo para consensuar entre todos la fecha más idónea para convocar las elecciones. La comisión jurídica nos ha propuesto una fecha, siempre después del mes de enero y antes de junio porque ahora se abre un plazo de fichajes, pero queremos que sea decisión de todos por el bien del club. No sería bueno que se quedase parado y descabezado, sería irresponsable, aunque también estaremos hasta que los socios quieran. Este club se rige por mayoría, aquí se acabaron las decisiones unilaterales y por imposición. Todos deben estar tranquilos porque el club no va a dejar de cumplir con todos los compromisos. Hasta el 20 de noviembre tenemos para buscar una fecha idónea y ese día se debe refrendar la fecha consensuada".

Marc Domínguez

Marc Domínguez, secretario técnico xerecista, se encontraba fuera de España de vacaciones en el momento de la destitución de Pérez Herrera y, a través de sus redes sociales, mostró su sorpresa. La directiva matiza que "estaba fuera y con cambio de horario. Él dijo me conecto al wiffi y me encuentro con la noticia, pero ya lo sabía, se le había comunicado, lo que pasa es que hablar con Bahamas no es fácil".