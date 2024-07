Emocionante estreno de la película del ascenso del Xerez DFC a Segunda RFEF

Jerez/Los Museos de la Atalaya acogieron el acto de presentación de la película del ascenso del Xerez DFC a Segunda Federación este lunes por la noche. Desde el viernes todas las invitaciones estaban agotadas y 400 xerecistas abarrotaron la sala multimedia para disfrutar de la proyección que recoge los momentos más emotivos del partido de vuelta frente al FC Jove Español en San Vicente del Raspeig, que terminó con triunfo azulino por 0-1 y que se decidió en la tanda de penaltis tras una prórroga sin goles, así como la recepción en el Ayuntamiento y la posterior fiesta en la Plaza del Caballo.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el teniente de alcaldesa de Presidencia y Centro Histórico, Agustín Muñoz, y la delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, Nela García, junto a varios técnicos municipales acompañaron a la junta directiva del club en este emotivo acto, presentado por la periodista Lucía Aguilar.

El presidente, Sebastián Alonso de Medina, aprovechó la ocasión para agradecer públicamente tanto la cesión del espacio como el apoyo brindado por el equipo de Gobierno durante la disputa del play-off. Igualmente, el club reiteró su apoyo a la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, recientemente presentada en la misma sala.

Ilias recogió el IV Trofeo Juan Bellido de manos de Dolores Celis, esposa del directivo fallecido, y Sebastián Alonso. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

IV Trofeo Juan Bellido

Previa a la proyección, se hizo entrega del IV Trofeo Juan Bellido que esta temporada ha recaído en manos de Ilias Charid tras las votaciones de los socios a la conclusión de cada partido. El futbolista recogió el galardón de manos de, Dolores Celis, esposa del que fuera directivo azulino.

La ceremonia concluyó con un turno de intervenciones. En primer lugar, Sebastián Alonso de Medina expresó la emoción que recoge cada uno de los fragmentos del proyecto audiovisual mientras lanzaba un mensaje de ilusión de cara a la temporada que acaba de iniciarse con los primeros entrenamientos. "Lo que sentimos en aquel campo no hay palabras para expresarlo, pero Javi ha hecho un trabajo fenomenal y los que no estuvieron lo pueden sentir. Es un recuerdo precioso que ya forma parte de nuestra pequeña historia, que será grande gracias a nuestra afición, que es el mayor tesoro que tiene este club".

Por su parte, Javier Offerrall, videógrafo del Xerez DFC, agradeció a todos, la junta directiva, plantilla, compañeros del equipo de comunicación, socios y aficionados del club, las facilidades y apoyo que ha recibido durante todos estos meses desde que comenzó a presentar sus trabajos.

María José García-Pelayo, en un momento de su discurso. / Juan Antonio Zarzuela/Xerezdfc.com

La alcaldesa, orgullosa

Seguidamente, la alcaldesa, María José García-Pelayo aprovechó para felicitar al Club por este reciente logro recalcando la apuesta del Gobierno Municipal por el deporte y por establecer puentes de unión para seguir haciendo crecer el proyecto con una colaboración directa y perfectamente consolidada. "De fútbol sé poco, no lo vivo con tanta pasión, pero con esta película forzosamente te emocionas y os tenemos que apoyar. Estamos abriendo un camino de colaboración importante, y seguro que es la primera parte de una película que va a tener muchas partes más, va a ser como Rocky. Vendrán más ascensos".

Sheikh, autor el gol al Jove, recibió el cariño del público y fue su presencia fue una de las sorpresas de la noche. / Juan Antonio Zarzuela/Xerezfc.com

Cheikh, Marcelo y David Sánchez

Una de las intervenciones más esperadas la protagonizó Cheikh, que recibió el cariño y admiración del público presente y tuvo la ocasión de recordar el mágico momento del gol ante el Jove y de despedirse de un club que aseguraba "no sé hablar, pero quiero dar las gracias a todo, este club siempre tendrá un hueco en mi corazón. Es muy complicado explicar lo que siento y lo que sentí tras el gol" y tuvo palabras de cariño hacia Marcelo porque "no puede haber un capitán mejor que él".

Marcelo y el técnico David Sánchez pusieron el broche a la gala invitando a, como dice el eslogan de la campaña de socios, seguir guiando y marcando el camino del Xerez Deportivo FC. El capitán considera que la película es "un espectáculo que podremos saborear siempre, ha sido muy especial. Aquí se ve lo bonito, pero también lo pasamos mal y tuvimos que superarnos para remar todos en la misma dirección y subirnos al mismo barco". Por último, el técnico resaltó que "la película me ha sorprendido, he visto detalles que aquel día ni los percibí. La afición es lo más importante aquí y me siento orgulloso de ser el entrenador de este grupo, lo que ha hecho ha sido una auténtica barbaridad, una locura, creyeron hasta el final. Fueron un ejemplo, creyeron hasta el final y esa esencia queda, ahí hay mucho corazón y sentimiento y eso gana partidos y títulos".