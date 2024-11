Espinar: "Contra el Antoniano nos vamos a tener que poner la armadura de romano"

José Manuel Espinar ha sido titular en tres de los cuatro últimos partidos que ha disputado el Xerez DFC y este domingo regresa a Lebrija para jugar contra el equipo al que perteneció la pasada campaña y en el que fue muy importante para Diego Galiano. De hecho, el centrocampista de La Rinconada fue el segundo futbolista que más minutos disputó el curso pasadon con el Atlético Antoniano.

Espinar afirma estar "contento" con el rol que está desempeñando en el Xerez DFC, "todos lo jugadores lo que queremos es jugar, tenemos una bonita competencia sana en el equipo, hay mucha unión y por fin logramos la primera victoria en casa" apunta. "He estado en muchos equipos, pero cómo aquí se ha vivido este triunfo en Chapín en ningún otro, la afición nos llevó en volandas, nos hizo un recibimiento antes del partido y no paró de animar luego. Fue increíble. Queremos más".

Ahora toca ser más regular, enlazar varias victorias para apartarse de la zona peligrosa y mirar un poco más arriba: "Esta categoría es muy dura, he jugado en otros grupos y el cuarto es sin duda el más complicado, hay muy buenos equipos y pocas diferencias entre unos y otros. Lo más importante es mantener una regularidad, es verdad que sólo hemos perdido un partido, pero llevábamos muchos empates y nos hacía falta ya una victoria. Cuanto más nos alejemos del descenso, mucho mejor, hay que poner distancia".

Confiesa que el equipo "se ha quitado un peso de encima" con el triunfo ante La Unión Atlético. "Nos hacía falta para coger confianza. El fútbol no estaba siendo justo con nosotros, en muchos partidos que hemos empatado nos merecíamos la victoria, pero por una circunstancia u otra no llegaba. No había ansiedad ni dudas entre nosotros, confíamos mucho en lo que hacemos, pero este triunfo nos sirve para estar más tranquilos".

Ex del Antoniano

Espinar regresa a Lebrija, donde la pasada temporada fue un pilar básico en el esquema de Diego Galiano. Espera un partido "de muchos duelos y mucha presencia en el área, creo que Diego planteará el partido como suele hacer, de mucha disputa y segundas jugadas y se lo llevará el que más fuerte esté en ambas áreas", un estilo de juego al que se tendrá que adaptar el equipo azulino y también a un campo de reducidas dimensiones y de césped artificial: "No es el mejor campo para nuestro juego combinativo, tendremos que adaptarnos a las circunctancias, creo que se puede asemejar mucho al partido de Copa RFEF que jugamos contra el Melilla, es un campo muy parecido".

El centrocampista no está sorprendido por la buena marcha del Antoniano. "El año pasado salvamos la categoría bien y yo sabía que este año iba a ir a más. Los jugadores y los clubes se tienen que adaptar cuando están en una categoría nueva, eso se consiguió la temporada pasada y este año han dado un pasito más. Para mí es un partido especial porque me sentí muy a gusto allí. Va a ser muy complicado porque ellos llevan casi un año sin perder en casa y ya les he dicho a mis compañeros que nos tenemos que poner la armadura de romano porque va a ser una guerra".

Pot último, el sevillano sólo tiene palabras de elogio para la afición: "Es increíble, no he vivido nada igual. Esta mañana nos han comentado que ya se habían vendido las 500 entradas para el partido. Existe una gran unión entre el vestuario y la afición y esa es una de las claves para hacer un buen año".