El Antoniano, rival este domingo del Xerez DFC, la gran revelación del Grupo 4 de Segunda Federación

El Xerez DFC afronta esta semana uno de los desplazamientos más difíciles de la temporada y no precisamente por su lejanía. Todo lo contrario, los azulinos juegan a poco más de 30 kilómetros de Jerez frente al Atlético Antoniano, la revelación del Grupo 4 de Segunda Federación. El conjunto de Lebrija que entrena el guadalcacileño Diego Galiano juega por segundo año consecutivo en la categoría, en la que se ha asentado pese a los limitados recursos de los que dispone. A base de trabajo, tesón y seriedad y con un entrenador que tiene las ideas clarísimas, el conjunto sevillano se codea en la parte alta de la clasificación con escuadras con muchísimo más presupuesto.

En efecto, a estas alturas del campeonato, el Atlético Antoniano ocupa la sexta posición en la tabla con 15 puntos, a dos de la Deportiva Minera (quinto) y a cuatro del liderato que ostenta el UCAM Murcia, al que le ha costado diez jornadas encaramarse a lo más alto de la clasificación. Los murcianos suman nueve jornadas sin perder y, de hecho, la única derrota la sufrió en Chapín en la primera jornada contra el Xerez CD.

El equipo que dirige Diego Galiano, no obstante, llega al choque contra los xerecistas tras perder esta pasada jornada en Don Benito (1-0), poniendo fin a una racha de seis encuentros sin caer en los que sumó 14 puntos de 18 posibles. Los sevillanos no arrancaron con demasiado buen pie el campeonato. Perdieron por la mínima de penalti en La Línea en la primera jornada, empataron con Villanovense y Recreativo Granada en su estadio y caían entre medias en Linarejos (2-1) pese a adelantarse en el marcador. La primera victoria no llegó hasta la quinta jornada dando el campanazo en terreno de La Unión Atlético con un gol de José Marí. Una semana más tarde, derrotaba a un Xerez CD que por entonces era líder gracias a un gol de penalti transformado por el exazulino Óscasr Jiménez. Tras empatar de nuevo en casa contra el Almería B (1-1), llegaban dos victorias consecutivas, la primera de mucho prestigio frente al San Fernando en el Iberoamericano (0-1), goleando posteriormente a la Deportiva Minera (3-1), que llegaba al Municipal como líder del grupo. La racha se truncaba este pasado domingo en tierras extremeñas contra el Don Benito, en un choque en el que Guille Campos vio la roja directa, por lo que el defensa sanluqueño causará baja ante los de David Sánchez.

Un fortín

Diego Galiano vive su cuarta temporada en el Atlético Antoniano. Cogió el equipo lebrijano en Tercera RFEF en descenso en la temporada 21/22 y salvó al equipo en un final de temporada pletórico. La siguiente campaña puso el listón altísimo y contra todo pronóstico, el Antoniano se proclamaba campeón del Grupo X, logrando el ascenso directo a Segunda RFEF y clasificándose para la Copa del Rey. Pocos apostaban por el equipo sevillano en la cuarta categoría pero Galiano de nuevo obró el milagro y mantuvo la categoría, acabando la temporada en la decimoprimera posición y seis puntos por encima del descenso. Este curso, de momento, no le van nada mal las cosas, tiene situado al Antoniano en una posición muy cómoda (sexta plaza) con cuatro puntos sobre el descenso -las distancias son todavía cortas- y una temporada más mostrando una gran fortaleza en su estadio.

En efecto, el Municipal de Lebrija es un fortín para el Atlético Antoniano. No pierde en casa desde hace casi un año. El último equipo que sumó los tres puntos en Lebrija fue el Yeclano el 18 de noviembre de 2023. En aquel partido, el Antoniano se quedaba con diez por la roja directa al jerezano Laínez antes de la media hora de partido. Aguantó hasta bien entrada la segunda parte. Serpeta hacía el 0-1 en el 69' y ya en los minutos finales caían dos goles más obra de Ayala y Titi. Desde entonces, el conjunto de Galiano ha jugado 16 partidos más en su feudo, con un saldo de 9 victorias y 7 empates.

Desde la llegada del técnico jerezano al banquillo, el Antoniano ha disputado un total de 44 partidos como local, con un balance de 26 victorias, 11 igualadas y sólo 7 derrotas. Por temporadas, el reparto es el que sigue: 4 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, 13 goles a favor y 5 en contra (21/22); 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas, 25/13 goles (22/23); 10 triunfos, 4 empates y 3 derrotas y 20/11 en goles (23/24); y los 2 triunfos y 3 empates de la presente con 6 tantos a favor y 3 en contra.

Especial

El choque contra el Xerez DFC tendrá connotaciones especiales para dos integrantes de la actual plantilla sevillana, Joao y Manolo Baeza. El brasileño es jugador de la absoluta confianza de Galiano, que ya lo tuvo a sus órdenes en el CD Guadalcacín. El mediocentro perteneció al Xerez DFC en la temporada 22/23 en Segunda RFEF y tanto para José Herrera como posteriormente para Francis fue uno de los hombres más utilizados. Jugó 17 encuentros, 15 de ellos como titular, pero sorprendentemente el club le daba la baja en el mercado invernal, marchándose al Palo de Málaga, con el que logró el ascenso a Tercera RFEF y en el que militó hasta la pasada campaña. Por su parte, Manolo Baeza es uno de los jugadores que dejó mejor recuerdo en el XDFC. El atacante militó tres temporadas en el club azulino y es inolvidable el gol que le hizo al Cabecense en la remontada que permitió al equipo que por entonces entrenaba Pérez Herrera ser campeón del Subgrupo A de Tercera el año del ascenso a Segunda RFEF.