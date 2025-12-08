Juanjo Mateo: "Mi sensación es que nos dejamos dos puntos frente al Recre"

Juanjo Mateo, lateral derecho del Xerez DFC, cree que su equipo mereció bastante más que el punto obtenido en el tiempo de descuento ante el Recreativo de Huelva, club en el que militó hace varias temporadas antes de su paso por el Linares Deportivo, próximo rival de los azulinos, y en el que jugó la campaña anterior. El defensa tenía la sensación al término del encuentro de que "hemos perdido dos puntos", señalando que las mejores ocasiones fueron de un Xerez DFC que salvaba un punto 'in extremis' con el gol de Udom, el tercero de su cuenta particular esta temporada, en el añadido.

"Ha sido un partido bonito de jugar por el ambiente, por los dos equipos que jugaban. Faltando cinco minutos, es verdad que el empate lo puedes ver bueno porque íbamos perdiendo, pero al final cuando acabas el partido, pues tengo la sensación de que en el cómputo global hemos perdido dos puntos", indicaba el lateral de Los Rosales, que frente al Decano veía la quinta amarilla de la temporada y será baja ante el Linares. Añadía que "hemos podido empatar al final y hemos tenido la de Ilias justo antes de acabar el partido. Incluso hay un gol de Sergio García anulado, que no sé si es fuera de juego o no. Reparto de puntos y bueno, seguimos con la racha buena desde que llegó este nuevo cuerpo técnico".

Ahondando en el partido, explicaba que "mi sensación es que perdemos dos puntos. Es verdad que en el minuto 88 seguro que todo el mundo ve el punto como bueno porque va por detrás en el marcador. Pero al final es que metemos el 1-1 de Udom y tenemos una de Ilias solo mano a mano, que no conseguimos meterla. En el cómputo global yo creo que hemos sido merecedores de la victoria. Es verdad que Bloch ha hecho dos intervenciones muy buenas, pero es normal que un equipo como el Recre te haga ocasiones a lo largo de los 90 minutos. Pero nosotros las hemos tenido más claras, nada más empezar el partido hemos tenido una de Dieste, incluso de Beni, un palo de Julen. Hemos tenido varios acercamientos y yo creo que hemos hecho un muy buen partido".

Racha invicta

En efecto, el Xerez DFC de Diego Caro no pierde. Son ya seis jornadas las del cordobés al frente del equipo con un bagaje de tres victorias y otros tres empates. "Esperemos alargarla mucho más. Nos hubiera gustado conseguir la victoria, pero enfrente teníamos a un rival que también juega, que también te pone las cosas bastante difíciles. Nosotros vamos a jugar todos los partidos con la ambición de sacar los tres puntos. Seguimos invictos (con Diego Caro) y esperamos alargar la racha la semana que viene en Linares".

Pese al punto y la buena racha, el Xerez DFC ha caído de nuevo a zona de play-out, lo que explica lo complicado e igualado que es el Grupo 4 de Segunda Federación. "Estamos viendo que el grupo cuarto este año está muy competido. Que ganas dos partidos, te metes arriba y pierdes dos partidos y te metes abajo. Tenemos que seguir trabajando día a día, pensando en el presente. Y poquito a poco pues saldremos de ahí. Pero ahora mismo nosotros lo que tenemos que es analizar el partido del Recre y pensar ya en el próximo encuentro".

En cuanto a su exequipo, que no atraviesa un buen momento deportivo y está también en la zona baja aunque con el partido del miércoles contra el UCAM por recuperar, comentaba que "está llamado a ser campeón por el gran nivel de sus jugadores y por la masa social que tiene" y que se encontró a un Xerez DFC "con personalidad, fiel a su filosofía de juego y que ha hecho más méritos para conseguir la victoria".