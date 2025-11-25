Las claves de la mejoría del Xerez DFC de Diego Caro

El Xerez DFC comenzará a preparar este miércoles el encuentro de la decimotercera jornada de liga que le medirá el próximo domingo al CD Estepona en el Francisco Pérez Muñoz de la localidad costasoleña, hasta donde se desplazará un buen número de aficionados para acompañar al cuadro azulino en otro duelo por la permanencia en el Grupo 4 de Segunda Federación.

Tras la importantísima victoria frente al Salerm Puente Genil, el equipo de Diego Caro ha abandonado por fin la zona de descenso a Tercera RFEF, situándose con 14 puntos en el puesto de play-out, 'metiendo' de paso a los pontanos en la zona roja de la clasificación. Los xerecistas suman cuatro jornadas sin perder desde la llegada del técnico cordobés, que le ha dado más seguridad al equipo.

No en vano, ha dejado la portería a cero en dos de esos cuatro partidos y sólo encajó un tanto en Melilla y otro frente al Almería B. Y eso contando con bajas en la parcela defensiva, ya que a la lesión de larga duración de Mauro Lucero se unió la pasada semana Morante, mientras que Carlos Daniel tuvo que forzar pese a sus problemas en el tobillo izquierdo.

Una de las claves de la mejora atrás del equipo azulino ha sido el cambio de sistema, pasando a jugar con tres centrales y dos carrileros largos, un esquema que Diego Caro siempre intenta implantar en sus equipos. El pasado domingo le tocó jugar a Marcelo en esa demarcación acompañando a Udom y Carlos Daniel, mientras que los costados fueron para Sergio García -sustituido en el descanso por Beny- y Diego Iglesias.

En ataque, el Xerez DFC sigue con su particular idilio con el gol y es el único equipo que ha marcado en todas las jornadas. Especialmente de 'dulce' está Ilias Charid, mientras que Julen Ekiza, muy apagado en el primer tramo liguero, va a más a cada partido y se entiende muy bien con el navarro: prueba, la asistencia que le dio en el golazo que valió los tres puntos frente a los del Polinario.

Quien no va a estar este fin de semana en tierras malagueñas será Christian Dieste, segundo máximo goleador de la categoría con 6 tantos. El delantero vio la quinta amarilla y tendrá que cumplir un partido de sanción, por lo que todo apunta a que Emaná -que reapareció contra el Puente Genil tras casi dos meses fuera- será el encargado de actuar como hombre más adelantado.

De esta forma, no habrá duelo de goleadores en el Francisco Pérez Muñoz y sólo Castedo, delantero del Estepona, podrá estar sobre el césped. El balear, al igual que Dieste, ha firmado 6 dianas en las primeras 12 jornadas y ambos ocupan la segunda posición en esta estadística, que lidera Christian Martínez (7), delantero del líder Águilas.